Все органы власти виноваты в массовом отравлении людей «Боярышником» — А. Битаров

«Я считаю, что это недоработки всех органов власти. В первую очередь, федерального уровня, — сказал он. — Потому что подобную жидкость нужно прекратить выпускать. Безусловно, есть недоработки и органов местного самоуправления, и областной власти, и Роспотребнадзора, и полиции, которая на каких-то уровнях знала информацию и вовремя не принимала меры». Напомним, в конце декабря 2016 года и начале нынешнего умерли 76 человек.

Председатель правительства также выразил недовольство работой министерства имущественных отношений Иркутской области, которое, по его словам, действовало недостаточно жестко в отношении арендаторов земельных участков, предоставленных под размещение ларьков, павильонов, где торговали подобными жидкостями. Раньше при нарушении условий соглашения арендаторам вначале делали предупреждение, только при повторном нарушении договор расторгался. Сейчас эти условия изменились. «Было указание министру, чтобы при подобных нарушениях не было никаких предупреждений, а сразу расторгался договор аренды. Сейчас абсолютно во все новые договоры такой пункт вносится», — сказал Александр Битаров.

«На сегодняшний день по 55 торговым объектам ведется претензионная работа, по шести договоры расторгнуты и киоски снесены, по семи — рассматриваются у судебных приставов, по остальным документы либо в суде, либо оформляются. Безусловно, позиция ужесточена. Она должна использовать всеми ступенями власти и всеми надзорными органами», — отметил председатель правительства.

В схеме размещения нестационарных торговых объектов в Иркутской области предусмотрено 1563 места. Она была утверждена постановлением администрации Иркутска. И только за 402 из них отвечает министерство имущественных отношений области. Это киоски, расположенные на неразграниченных землях. «Нет чёткого жёсткого механизма, который бы позволил нам контролировать эти киоски без сигнала, поступившего в наш адрес, — сказал Александр Битаров. — Служба потребительского рынка Иркутской области имеет право проверять только те магазины и павильоны, которые имеют лицензию на торговлю алкогольной продукцией. В остальных случаях — это работа органов местного самоуправления».

Напомним, всего от отравления суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в составе которых был обнаружен метанол, в декабре прошлого года в Иркутске пострадали 113 человек. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны 22 человека, в отношении семерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении десяти человек — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.