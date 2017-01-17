Роскачество подписало соглашение о сотрудничестве с правительством Нижегородской области

«В последнее время отдельные нижегородские производители сельхозпродукции и пищевых продуктов начали завоевывать новые рынки за пределами Нижегородской области, так как объемы производства выросли настолько, что в родном регионе им уже тесно, — отметил Валерий Шанцев. — Участие в федеральной системе аттестации качества позволит им быстрее завоевать доверие покупателей из разных уголков страны, получить дополнительные доходы. Необходимо эти дополнительные доходы конвертировать в реальный рост зарплат сотрудников хозяйств, направить на модернизацию производства».

По информации Роскачества, в рамках создания национальной системы управления качеством пищевой продукции Российская система качества (Роскачество) запустила программу развития региональных институтов качества. Сотрудничество с регионами предполагает дополнительное включение в исследования товаров местного производства, что позволит региональному малому и среднему бизнесу выйти на новые рынки.

Как пояснили в ведомстве, в программу развития региональных институтов качества была включена Нижегородская область как один из самых быстроразвивающихся регионов России.

Соглашение о сотрудничестве позволит включать в объекты исследований Роскачества товары местного производства и инициировать мониторинг важнейших для субъекта потребительских товаров. Жители региона смогут оперативно получать достоверную информацию о качестве продуктов, представленных и в магазинах области, и в крупных федеральных сетях.

«Для решения одной из приоритетных задач государственной политики — развития регионального производства и возрождения региональных брендов мы включим в исследования локальные продукты, — заявил Максим Протасов. — Производители лучших товаров местного производства получат уникальное торговое преимущество — государственный Знак качества. Это поможет продвижению продукции региональных производителей на региональном и федеральном уровне».

Кроме того, по данным Роскачества, планируется включение региональных испытательных центров в межлабораторные сличительные испытания (МСИ) и, при успешном прохождении отборочного тура, нижегородские лаборатории смогут получить государственный заказ на проведение потребительских испытаний. .

Ранее сообщалось, что в 2008 году губернатор Валерий Шанцев утвердил областную целевую программу «Покупайте нижегородское». Среди основных задач программы — создание благоприятных условий для эффективной деятельности местных товаропроизводителей, стимулирование продвижения их продукции и снижение потребительской инфляции. По данным минпромторга Нижегородской области, за время работы программы доля продуктов нижегородского производства в торговых точках региона выросла с 30−40% до 70% по отдельным позициям.

СПРАВКА

На данный момент Роскачество подписало соглашения о сотрудничестве с Новосибирской, Белгородской, Астраханской областями, республикой Татарстан и рядом других субъектов РФ.