Канду: Некомпетентность и жадность нельзя терпеть

Сегодня начинает свою деятельность специальная комиссия, созданная парламентом после скандала вокруг поставки испорченных продуктов в дошкольные учреждения. Депутаты должны выявить и удалить лазейки в законодательстве, позволившие экономическим агентам свободно поставлять испорченные продукты.

«Нельзя больше терпеть некомпетентность, безответственность и жадность, особенно когда речь о здоровье наших детей. Члены специальной комиссии проведут тщательный анализ всех обстоятельств, при которых стала возможной поставка испорченных пищевых продуктов в детские сады. У депутатов немного времени, чтобы изучить нарушения, обнаруженные НАЦ и выдвинуть предложения по исключению пробелов в законодательстве, которыми воспользовались недобросовестные экономические агенты для облегчения своей деятельности», — подчеркнул Андриан Канду.

Следует отметить, что сотрудники НАЦ задержали 18 человек, в том числе государственных служащих, замешанных в фальсифицированных тендерах, в результате которых в детские сады поставлялись продукты питания с истекшим сроком годности.