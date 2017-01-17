Новосибирский экс-вице-губернатор не собирал митинг по проблемам медицины

Экс-вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой и лидер «Демократического выбора» Сергей Дьячков не является инициатором митинга «Против развала медицины!». Они вместе с бывшим руководителем департамента массовых коммуникаций Новосибирской области Андреем Гладченко и активистом Алексеем Носовым входят в состав протестного оргкомитета митинга «Против роста тарифов на ЖКХ на 15%», который состоится 28 января в 12:00 по местному времени в Новосибирске.

Об этом заявил ИА REGNUM еще один инициатор митинга против роста тарифов на ЖКХ новосибирский блогер Тимур Ханов.

Напомним, ранее об организации Козодоем митинга, посвященного проблемам медицины, сообщало РИА ФедералПресс.

Митинг против роста тарифов на ЖКХ, назначенный в Новосибирске на 28 января, является уже вторым, посвященным этому вопросу за последний месяц. В декабре власти города отказались предоставить организаторам митинга площадку в центре Новосибирска, поэтому около 200 протестующих собрались на набережной Оби у памятника императору Александру III. Отметим, с 1 июля текущего года услуги ЖКХ в Новосибирске должны подорожать в среднем на 15%.