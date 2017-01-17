Первышов лестно отозвался о работе краснодарской полиции

Краснодар. 17 янв. — Новая Кубань. Начальник управления МВД России по г. Краснодару Дмитрий Остапенко отметил, что в краевой столице сократилось количество убийств, ограблений и угонов.

Совместно с правоохранителями итоги оперативно-служебной деятельности подвели мэр Краснодара Евгений Первышов, председатель городской Думы Вера Галушко и другие чиновники.

Всего за 2016 год в городе произошло 15 685 преступлений, от граждан было принято 396 тыс. заявлений. Больше всего краснодарская полиция отличилась на поприще раскрытия мошенничеств — 582 факта. За год в городе задержали 700 преступников.

Дмитрий Остапенко особо подчеркнул, что свои плоды приносит профилактическая работа в сфере подростковой преступности.

Краснодарское управление МВД заняло 6 позицию среди муниципалитетов региона.

Также в ходе совещания отдельно отметили заслуги некоторых сотрудников: четверо получили новые звания, трое — почетные грамоты ГУ МВД, Управление МВД по Краснодару выразило письменную благодарность троим правоохранителям, семеро получили благодарственные письма от администрации города.