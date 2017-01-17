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14:18 (мск), источник: NewsKo

Пермские власти отказались от идеи сокращения объёмов перевозок электротранспортом

Администрация Перми проанализировала работу МУП «Пермгорэлектротранс» и решила не оптимизировать объёмы работы предприятия. Об этом во вторник, 17 января, на комитете по экономическому развитию Пермской городской думы сообщил начальник городского департамента дорог и транспорта Илья Денисов.

Источник: РИА "Новости"

По словам чиновника, ранее пермской администрации было рекомендовано рассмотреть вопрос корректировки объёмов работы электротранспорта под минимальные показатели.

Так, минимальный показатель для трамваев и троллейбусов составляет 585 авточасов в год, а планируемый объём — 765 авточасов.

По итогам прошлого года, объём «Пермгорэлектротранса» составил 693 авточаса.

«В случае выведения предприятия на минимальный объём, количество трамваев и троллейбусов на линиях снизилось бы, что привело бы к увеличению интервалов движения, снижению качества транспортного обслуживания и сокращению количества пассажиров», — рассказал Илья Денисов.

По предварительным данным, муниципальному предприятию также пришлось бы сократить порядка 300 работников.

«На сегодняшний день работа электротранспорта в большем объёме инициирована самим муниципальным предприятием и не требует дополнительного возмещения субсидий из бюджета Перми. Затраты “Пермгорэлектротранса” перекрываются за счёт большего пассажиропотока. Таким образом, считаю проведение мероприятий по корректировке транспортной работы предприятия нецелесообразным», — резюмировал начальник департамента дорог и транспорта.

Отметим, думское поручение по корректировке объёма работы пермского электротранспорта в сторону снижения затрат было связано с финансовым неблагополучием «Пермгорэлектротранса». Несмотря на то, что за последние несколько лет доходы предприятия растут, его задолженность остаётся высокой. Так, по данным финансовой отчётности предприятия, по итогам 2014 года краткосрочная кредиторская задолженность «Пермгорэлектротранса» составила 375,8 млн руб., а по итогам 2015-го — 288,3 млн руб. Убыток предприятия в 2015 году составил 128,6 млн руб. при выручке 653,3 млн руб. (2014) и 770,5 млн руб. (2015).

По итогам первого полугодия 2016 года МУП «Пермгорэлектротранс» сократило кредиторскую задолженность на 22% (82 млн руб.), а общая сумма дохода составила 154,1 млн руб.

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