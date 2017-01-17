Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москвичам рассказали, как избежать штрафа за незаконную дачу
Жгучий красный перец продлевает жизнь
Умер ведущий артист театра РФ, которому стало плохо на репетиции
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
Курникова и Иглесиас завели щенка
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры
В «Челси» не знают, что Слуцкий может начать работу в клубе
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
38-летняя Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
«Желанный тет-а-тет»: СМИ о Порошенко и Трампе
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
18Инаугурации прошлого
1135-летие герцогини Кембриджской
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
14:41 (мск), источник: РИА Крым

Председатель Симферопольского горсовета извинился перед горожанами за плохие дороги

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости (Крым). Глава муниципального образования городской округ Симферополь РК — председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев в эфире радио «Спутник в Крыму» извинился перед симферопольцами за некачественный ремонт дорог. Он подчеркнул, что проблему удастся полностью решить, как только позволит погода.

Источник: РИА "Новости"

«Те проблемы, которые у нас существуют по дорогам, будут исправляться. В контрактах прописан гарантийный срок и у тех дорог, которые ремонтировались в 2016 году и сегодня пришли в негодность, гарантийный срок порядка трех лет. Поэтому за счет подрядчика это все будет устраняться. Мы приносим сегодня наши извинения жителям Симферополя за неудобства, причиненные состоянием дорог. Уверен, что в ближайшее время, при установлении нормальной погоды, все эти проблемы будут сняты», — сказал он.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Симферополе в экстренном порядке начались работы по текущему ремонту и содержанию дорог.

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев в ходе совещания с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым сообщил, что к настоящему времени проведена полная инвентаризация асфальтобетонного покрытия по всем улицам. На данный момент ремонта требует 81 улица. Общая площадь поврежденного асфальта составляет около 90 тысяч квадратных метров. В рамках гарантийных обязательств подрядчики отремонтируют 8 тысяч квадратных метров асфальта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Астролог рассказал, чего ждать от наступающего года петуха
РФ намерена обжаловать решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Доллар впервые с лета 2015 года опустился ниже 59 рублей
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Ремонт самолета Путина оценивают в 80 млн рублей
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Как быстро и просто преобразить интерьер
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой Юлия Проскурякова впервые откровенно поделилась историей борьбы за жизнь девочки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь