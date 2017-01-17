Председатель Симферопольского горсовета извинился перед горожанами за плохие дороги

«Те проблемы, которые у нас существуют по дорогам, будут исправляться. В контрактах прописан гарантийный срок и у тех дорог, которые ремонтировались в 2016 году и сегодня пришли в негодность, гарантийный срок порядка трех лет. Поэтому за счет подрядчика это все будет устраняться. Мы приносим сегодня наши извинения жителям Симферополя за неудобства, причиненные состоянием дорог. Уверен, что в ближайшее время, при установлении нормальной погоды, все эти проблемы будут сняты», — сказал он.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Симферополе в экстренном порядке начались работы по текущему ремонту и содержанию дорог.

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев в ходе совещания с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым сообщил, что к настоящему времени проведена полная инвентаризация асфальтобетонного покрытия по всем улицам. На данный момент ремонта требует 81 улица. Общая площадь поврежденного асфальта составляет около 90 тысяч квадратных метров. В рамках гарантийных обязательств подрядчики отремонтируют 8 тысяч квадратных метров асфальта.