Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности «закона Димы Яковлева»

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека, признавшего неправомерным запрет на усыновление американцами российских детей, заявили в Минюсте РФ.

"Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате (ЕСПЧ)", - заявил замглавы Минюста РФ Георгий Матюшкин во вторник в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал постановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным. Тем самым суд поддержал 45 американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей в России, несмотря на то, что они уже начали эту процедуру.

В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.

После публикации постановления сенатор Елена Мизулина заявила, что решение ЕСПЧ является вмешательством во внутренние дела России.