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14:48 (мск), источник: Интерфакс

Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности «закона Димы Яковлева»

Суд обязал Россию выплатить 75 тыс. евро гражданам США, которые из-за запрета не смогли завершить уже начатое усыновление российских детей.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека, признавшего неправомерным запрет на усыновление американцами российских детей, заявили в Минюсте РФ.

"Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате (ЕСПЧ)", - заявил замглавы Минюста РФ Георгий Матюшкин во вторник в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал постановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным. Тем самым суд поддержал 45 американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей в России, несмотря на то, что они уже начали эту процедуру.

В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.

После публикации постановления сенатор Елена Мизулина заявила, что решение ЕСПЧ является вмешательством во внутренние дела России.

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«Решение ЕСПЧ по “закону Димы Яковлева” — грубейшее вмешательство во внутренние дела России. Россия не присоединялась к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления 1993 года, не ратифицировала ее. Во многом связано это было с тем, что традиционно отношение российского общества к усыновлению за рубеж было негативным», — цитирует во вторник Мизулину ее пресс-служба.

Она напомнила, что конвенция регулирует многосторонние отношения, связанные с международным усыновлением.

Комментарии
2
илья яскин
Мы выплатим Детям а у взрослых психика сформирована а если им так дороги Русские дети переезжайте к нам И мы выплатим вам все пособия которые Действуют на территории Российской Федерации у нас даже фрукты в баночках дают
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Циркун Игорь
Есть вопрос. А почему Россия вообще разрешает усыновлять и удочерять наших детей в иностранные государства? Как бомж, неспособный воспитать и содержать свою семью и отдавший мать в дом престарелых,а детей в детский дом, является отбросом общества,жалким и ничтожным моральным уродом, то чем в принципе от этого жалкого существа отличаются все те,кто на государственном уровне разрабатывал,принимал и подписывал законы позволяющие отдавать российских детей на усыновление за границу? Попробуйте найти пару отличий)).
Особо хочу отметить,что когда кто то отдает свою мать в дом престарелых,а детей в детский дом его объяснения,как правило,заключаются в том,что там им будет лучше.Я не в состоянии обеспечить им нормальное существование.Трудно не согласится,конечно это так. Но этот факт ничего не меняет в том смысле,что совершающий такой поступок ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ МОРАЛЬНЫМ УРОДОМ И НИЧТОЖЕСТВОМ. Вот так то г.депутаты и г. президент.... .
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