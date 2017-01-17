Додон обозначил сроки урегулирования приднестровского конфликта

«К сожалению, в начале 2000-х мы уже один раз упустили возможность решения этой проблемы… Мы считаем, что в нынешней геополитической ситуации развивается новая возможность для того, чтобы этот вопрос начали решать, чтобы в ближайшие годы, надеюсь, за 2−3 года мы достигли политического урегулирования приднестровского конфликта», — заявил Додон, которого цитирует РИА Новости.

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Политическое урегулирование в Приднестровье может быть достигнуто в ближайшие 2−3 года, считает президент Молдовы Игорь Додон.

Такое заявление молдавский политик сделал на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Перед своим визитом Додон неоднократно заявлял, что одной из важнейших тем его встреч с российским руководством будет именно урегулирование приднестровского вопроса.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.