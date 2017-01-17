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15:08 (мск), источник: Sputnik.md

Додон обозначил сроки урегулирования приднестровского конфликта

Перед своим визитом в Москву президент Игорь Додон неоднократно заявлял, что одной из главных тем его встреч с российским руководством будет урегулирование приднестровского вопроса.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Политическое урегулирование в Приднестровье может быть достигнуто в ближайшие 2−3 года, считает президент Молдовы Игорь Додон.

«К сожалению, в начале 2000-х мы уже один раз упустили возможность решения этой проблемы… Мы считаем, что в нынешней геополитической ситуации развивается новая возможность для того, чтобы этот вопрос начали решать, чтобы в ближайшие годы, надеюсь, за 2−3 года мы достигли политического урегулирования приднестровского конфликта», — заявил Додон, которого цитирует РИА Новости.

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Такое заявление молдавский политик сделал на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Перед своим визитом Додон неоднократно заявлял, что одной из важнейших тем его встреч с российским руководством будет именно урегулирование приднестровского вопроса.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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