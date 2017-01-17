НБУ пообещал стабилизировать курс гривны, — Гройсман
Национальный банк Украины обещает принять все необходимые меры для стабилизации курса национальной валюты. Об этом сегодня в ходе визита в Чернигов заявил
Национальный банк Украины обещает принять все необходимые меры для стабилизации курса национальной валюты. Об этом сегодня в ходе визита в Чернигов заявил
«Я разговаривал вчера с главой Национального банка (Валерией Гонтаревой), и она абсолютно четко убедила меня в том, что Национальный банк сделает все, чтобы избежать спекулятивных колебаний и стабилизировать ситуацию», — сказал он.
По мнению Гройсмана, падение курса гривны связано с падением деловой активности в праздничный период. При этом, премьер подчеркнул, что Украина имеет достаточный объем резервов валюты для стабилизации ситуации.
Напомним, в НБУ объяснили снижение курса гривны выходным днем в США.