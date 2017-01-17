Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Структура коммунальных платежей станет понятнее
Жгучий красный перец продлевает жизнь
Самолет, перевозивший Путина, получил повреждения
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры
В «Челси» не знают, что Слуцкий может начать работу в клубе
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кэти Перри стала блондинкой
38-летняя Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
«Желанный тет-а-тет»: СМИ о Порошенко и Трампе
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
18Инаугурации прошлого
15Второй зимний Московский Велопарад
14:55 (мск), источник: РБК - Украина

НБУ пообещал стабилизировать курс гривны, — Гройсман

Национальный банк Украины обещает принять все необходимые меры для стабилизации курса национальной валюты. Об этом сегодня в ходе визита в Чернигов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Источник: AP 2016

«Я разговаривал вчера с главой Национального банка (Валерией Гонтаревой), и она абсолютно четко убедила меня в том, что Национальный банк сделает все, чтобы избежать спекулятивных колебаний и стабилизировать ситуацию», — сказал он.

По мнению Гройсмана, падение курса гривны связано с падением деловой активности в праздничный период. При этом, премьер подчеркнул, что Украина имеет достаточный объем резервов валюты для стабилизации ситуации.

Напомним, в НБУ объяснили снижение курса гривны выходным днем в США.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
РФ намерена обжаловать решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Ремонт самолета Путина оценивают в 80 млн рублей
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Как быстро и просто преобразить интерьер
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой Юлия Проскурякова впервые откровенно поделилась историей борьбы за жизнь девочки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь