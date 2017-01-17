Гройсман назвал главную задачу пенсионной реформы

«Нам надо разобраться с пенсионной системой и сделать все, чтобы повысить пенсии. Нет другого варианта — люди живут за чертой бедности. И наша задача — найти резервы и отдать должное людям, — сказал Гройсман. — И сейчас речь идет об изменении пенсионной системы, которое приведет к уменьшению дефицита Пенсионного фонда. Мы такие шаги уже делаем. Детенизация, повышение зарплаты дают такие возможности (уменьшения дефицита бюджета Пенсионного фонда)».

«Я слышу некоторые прогнозы (о повышении пенсионного возраста -прим. ред), это разговоры ни о чем. Пытались раскачать страну через тарифы — не вышло. Ищут что-то еще, в том числе пенсионный возраст, чтобы запугать людей. Но я хочу заверить, что мы не сделаем ничего плохого в отношении граждан. Каждый наш шаг будет пропущен через сердце с пониманием того, как живет гражданин. Мы будем честно вести диалог с обществом», — отметил премьер.