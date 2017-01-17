Конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры на пост главы Балахнинского района Нижегородской области

Согласно информации, 17 января 2017 года на конкурсную комиссию было представлено две кандидатуры: действующего главы администрации района Павла Коженкова и начальника управления сельского хозяйства администрации Сергея Лиходедова. Обе кандидатуры были одобрены и вынесены на рассмотрение Земским собранием, заседание которого ожидается в феврале 2017 года.

Напомним, в ноябре 2016 года конкурс не состоялся, так как один из двух кандидатов снял свою кандидатуру. Тогда ни в администрации, ни в министерстве кандидатуры агентству не назвали.

В Балахнинском районе по итогам избрания нового главы МСУ состоится переход на одноглавую систему управления — когда избранный глава муниципального образования также является главой администрации.

Как сообщалось ранее, глава Балахнинского района Александр Глушков сложил полномочия в связи с избранием депутатом Заксобрания Нижегородской области осенью 2016 года. Сейчас председателем Земского собрания Балахнинского района является Владимир Глушков.