Верховная Рада «провалила» голосование по бюджету ВРУ на 2017 год

Верховная Рада отклонила проект постановления о финансовом обеспечении деятельности Верховной Рады Украины. Необходимых голосов не набралось во время заседания 17 января, передает Капитал со ссылкой на 112 Украина.

Наиболее спорным оказался вопрос повышения зарплат народным депутатам, однако и без соответствующих статей депутаты не приняли документ.

На зарплаты нардепам с премиями в смете ВРУ выделено 384 млн. 294 тыс. грн, а аппарата — 364 млн 892 тыс грн. На командировки нардепов запланировали 13 млн 918 тыс грн.

В целом сумма составляет 1 млрд 128 млн 399 тыс грн, она включает расходы на нардепов, аппарат ВРУ, автобазу, освещение деятельности Верховной Рады с помощью официальных средств массовой информации, в частности газеты «Голос Украины».

Согласно приложению к постановлению, в 2017 году в расчете на одного нардепа рассчитаны затраты на жилье, проезд на территории Украины, телефонные разговоры и канцелярские принадлежности. Так, на жилье депутату выделили почти 168 тыс. грн. Вторая по величине сумма — расходы на проезд по территории Украины. На одного депутата выделено более 2 тыс. грн в месяц и 28,5 тыс. грн на год.

Телефонные разговоры нардепа течение года могли бы стоить налогоплательщикам 4 890 грн, командировки в избирательные округа в 2017 году — 4 тыс. грн, содержание помещения в избирательных округах — 2 тыс. грн на год.

Меньшие суммы предусмотрены на канцелярские принадлежности — 750 грн, помещения для проведения собрания избирателей в округах — 670 грн.

В общем, это 208 тыс. 720 грн на одного народного депутата в год.

Кроме того, оклады председателя ВР в документе составляют 30 880 грн., оклады председателя ВР в документе составляют 30 880 грн., заместителя — 28 872 грн.

Председатель комитета Верховной Рады Украины, Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, руководитель депутатской фракции (депутатской группы) в Верховной Раде Украины мог получать 27 792 грн.

Первый заместитель, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины, Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, секретарь комитета Верховной Рады Украины, Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, заместитель руководителя депутатской фракции (депутатской группы) в Верховной Раде Украины мог рассчитывать на оклад 26 248 грн.

Оклад председателя подкомитета комитета Верховной Рады Украины мог составлять 25 476 грн, а члена комитета ВРУ — 25 тыс грн.