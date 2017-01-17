Лидеры ДНР и ЛНР: Крым — это пример, которому мы следуем

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявили глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Как отметил Захарченко, очередная годовщина Переяславской рады, которую лидеры ДНР и ЛНР будут отмечать в Крыму, является знаковым событием. По его словам, крымчане своим примером доказали, что сохранили свою историческую память и преемственность поколений.

«Очень знаково, что этот день отмечается в Крыму, потому что с Крыма началось объединение Руси. Крым был для нас примером, которому мы следовали. Я уверен, что дальнейшее объединение русского мира будет происходить в Донецке и Луганске. Я рад находиться в этот день в Крыму. Поддержка Донбасса со стороны Крыма была основной. Когда у нас началась война в 2014 году, к нам приехали люди из Крыма вместе защищать нашу Родину», — сказал глава ДНР.

В свою очередь Плотницкий выразил убеждение, что на сегодняшний день события Переяславской рады и объединения Руси повторяются.

«Мы по-хорошему завидуем вам, крымчанам, что вы прошли этот отрезок пути. Но вы проложили этот путь для нас. Мы идем небольшими шагами, но мы знаем, куда мы идем. Нас объединяет не только история, общие корни и духовность. Мы — один народ. Мы сегодня идем по вашему пути и возвращаемся к нашим братьям. Мы все русские и у нас одни корни. Спасибо Крыму за помощь, которую вы нам оказывали и продолжаете оказывать», — обратился к крымчанам глава ЛНР.

Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко заверил, что Крым продолжит оказывать поддержку народным республикам.

«Для нас очень символично и знаково, что очередную годовщину Переяславской рады мы будем праздновать вместе с лидерами наших братских республик. Мы соберемся у памятника Богдану Хмельницкому, вспомним историю. А история, как вы знаете, повторяется. Мы чувствуем неразрывную духовную связь с нашими соотечественниками на Донбассе и стремимся поддерживать наше единство с народными республиками», — отметил парламентарий.