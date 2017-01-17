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15:39 (мск), источник: Volga News

Губернатор передал полицейским новые спецавтомобили

Во вторник, 17 января, губернатор Николай Меркушкин передал 50 новых спецавтомобилей для правоохранительных органов региона.

На выделенные из регионального бюджета 56,7 млн руб. закуплен спецтранспорт для территориальных подразделений Госавтоинспекции региона. Их автопарк пополнили 14 автомобилей Lada Vesta, 16 — Lada Granta, 9 Toyota Camry и 11 Skoda Octavia.

Все они имеют высокие динамические характеристики и оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами, которые способны осуществлять непрерывную съемку спереди, внутри и сзади автомашины, приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений, а также усиленными форсированными двигателями. Полученный транспорт будет использоваться сотрудниками ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения, а также сопровождений объектов государственной охраны и несения службы на основных магистралях области.

Как отметил глава региона, впервые за последние годы для дорожной полиции приобретено такое количество спецтехники. «Вам передано 50 спецавтомобилей для поддержания порядка на дорогах региона и решения оперативных задач, связанных с борьбой с преступностью», — сказал Николай Меркушкин.

Он добавил, что обновление парка техники — это результат сотрудничества правительства области и регионального управления МВД. «Как мы и договаривались, если сотрудники правоохранительных органов будут активно работать и дополнительно пополнять бюджет, часть этих средств будет выделяться для поддержки правоохранительной системы, для повышения эффективности вашей работы», — подчеркнул губернатор, добавив, что в прошлом году на финансирование программ общественной безопасности из регионального бюджета было выделено 865 млн руб., — на 300 млн больше, чем в 2015-м.

Николай Меркушкин отметил, что значительная часть новой техники — машины АвтоВАЗа. И если Lada Granta хорошо знакома оперативным службам, то вот автомобили Lada Vesta со спецоборудованием впервые передаются в распоряжение правоохранительных органов. «Это первый, очень важный шаг. Если все пройдет успешно, то машины ВАЗа будут востребованы во всей стране», — резюмировал Николай Меркушкин.

10 вазовских машин и одну иномарку получат автоинспекторы и в Самаре. Начальник ОГИБДД УМВД России по Самаре Андрей Карпочев приветствует появление в автопарке российских автомобилей.

«У нас идет планомерное обновление спецтранспорта. В прошлом году мы, например, получили “Лады Приоры”, сейчас 9 “Лада Вест” и одну “Гранту”. Отечественные автомобили стали более удобными и позволяют выполнять те задачи, которые возложены на службу ГАИ, комфортно и безопасно», — отметил Андрей Карпочев.

Начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников отметил, что софинансирование из облбюджета позволяет правоохранителям решать важные вопросы по укреплению безопасности в регионе. «Мы благодарим правительство и губернатора за большую работу, которая сегодня проводится. Финансирования из федерального бюджета для решения вопросов безопасности недостаточно», — уточнил руководитель главка.

Напомним, несколько дней назад новый транспорт получили службы «скорой помощи» и сельские школы. Ключи от новых школьных автобусов в Самару приехали получать директора сельских школ. Каждый из них благодарил губернатора за поддержку. А директор Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов сказал, что это долгожданная помощь для службы. Всего в прошлом году на средства федерального и областного бюджетов было приобретено 119 школьных автобусов и 30 новых машин «скорой помощи».

Обновление автопарка ГУ МВД России по Самарской области проходит в рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» госпрограммы «Развитие транспортной системы Самарской области на 2014−2025 годы».

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