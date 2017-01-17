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15:49 (мск), источник: УНИАН

Порошенко заявляет, что договорился о встрече с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что договорился о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Источник: УНИАН

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает Администрация президента Украины в Twitter.

«Я был одним из первых мировых лидеров, с которым Дональд Трамп поговорил по телефону после выборов. Мы договорились встретиться», — заявил Порошенко.

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко, Порошенко отметил, что «окно возможностей в связи с избранием Дональда Трампа президентом США открыто».

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2016 года Порошенко провел телефонный разговор с Трампом. Он поздравил Трампа с победой на президентских выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией США в интересах укрепления стратегического партнерства.

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