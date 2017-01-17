Порошенко заявляет, что договорился о встрече с Трампом
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что договорился о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что договорился о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает Администрация президента Украины в Twitter.
«Я был одним из первых мировых лидеров, с которым Дональд Трамп поговорил по телефону после выборов. Мы договорились встретиться», — заявил Порошенко.
Кроме того, по словам
Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2016 года Порошенко провел телефонный разговор с Трампом. Он поздравил Трампа с победой на президентских выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией США в интересах укрепления стратегического партнерства.