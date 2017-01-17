Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Вылетевший в Таиланд самолет экстренно вернулся в Россию
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Кэти Перри стала блондинкой
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
Певица Натали скрывает беременность
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
«Юве»: новая эмблема, новое поражение
Названы капитаны команд Матча Звезд КХЛ-2017
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кэти Перри стала блондинкой
38-летняя Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
«Желанный тет-а-тет»: СМИ о Порошенко и Трампе
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
14Рождество Христово в городах России
18Инаугурации прошлого
16:19 (мск), источник: Sputnik.by

Лавров о судьбе минских соглашений после инаугурации Трампа

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не слышал о том, что администрация избранного президента США Дональда Трампа заявляла о необходимости «похоронить» минские соглашения для того, чтобы искать решение украинского кризиса другим способом.

Источник: Sputnik.by

«Я не слышал о том, что администрация Дональда Трампа заявляла о необходимости минские договоренности “похоронить” и решить проблему кризиса на востоке Украины каким-либо иным способом», — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он сказал, что «у нас (Москвы — Sputnik) не возникает необходимости размышлять на эту тему» и заверил, что Кремль в свою очередь не имеет каких-либо намерений переписывать минские договоренности.

Как передает РИА Новости, президент Украины Петр Порошенко уже договорился с Трампом о дате своего визита в Вашингтон. Порошенко отмечал, что одним из первых позвонил Трампу после выборов и президенты договорились, что после 20 января (дата инаугурации Трампа — Sputnik) украинский лидер посетит Вашингтон.

Накануне Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией Трампа и рассчитывает, что «украинский вопрос» останется в числе приоритетных для США.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Группа PROвокация: белорусы почему-то не любят своих артистов
Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
«Газпром» выставил «Нафтогазу Украины» счет на $5,3 млрд
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
«Почта России» внедрит электронные очереди в отделениях
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Прокуроров обеспечат жильем
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь