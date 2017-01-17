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16:09 (мск), источник: СуперОмск

Московский омбудсмен пригрозил Назарову социальной напряженностью из-за малоимущих студентов

Губернатора региона призвали рассмотреть возможность социальной помощи одиноким студентам и членам малоимущих семей.

Уполномоченный по правам студентов России Артем Хромов направил обращение губернатору Омской области Виктору Назарову. Омбудсмен попросил рассмотреть возможность назначения государственной социальной помощи студентам, являющимся членами малоимущих семей или малоимущими одиноко проживающими гражданами.

Оказывается, с 1 января 2017 г., которыми из категорий получателей государственной социальной стипендии исключаются студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи. Однако в связи с изменениями в статье 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» возможность получить студентам не только социальную помощь, но и социальную стипендию появилась.

Артем Хромов:

Стипендия будет назначаться со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня ее назначения.

Отсутствие выплат может, по мнению Хромова, поднять в регионе социальную возмущенность, во избежание которой омбудсмен просит рассмотреть возможность назначения государственной социальной помощи студентам.

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