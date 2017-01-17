Власти Волгограда намерены сосредоточиться на благоустройстве города-героя

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе гордумы Волгограда, в повестке дня значились вопросы экологической безопасности, благоустройства, выполнения всех социальных обязательств бюджета, решающей фазы подготовки города к ЧМ-2018 и другие приоритетные задачи на 2017 год.

Особо был рассмотрен вопрос о долгосрочных планах и проектах органов местного самоуправления Волгограда. Глава Волгограда Андрей Косолапов напомнил, что губернатор Андрей Бочаров на недавнем совещании поставил перед органами местного самоуправления ключевые задачи на предстоящий год. Андрей Косолапов потребовал и от коллег-депутатов, и от администрации Волгограда предельно сосредоточиться на их выполнении.

В первую очередь, обсуждались планы по дальнейшему благоустройству Волгограда. В этом году на комплексное развитие территорий в регионе будет направлено более 1,5 млрд рублей. В этой связи Волгограду, в числе других муниципалитетов, предстоит большая работа, но, кроме того, у областного центра есть сопутствующая проблема, требующая самого пристального внимания властей, — это сохранность и уход за объектами благоустройства.

— Муниципалитет, администрации районов должны более тщательно следить за тем, что уже сделано и благоустроено, — подчеркнул глава Волгограда. — К сожалению, в имеется немало примеров, когда заботливо высаженные зеленые насаждения высыхают из-за того, что кто-то не спроектировал поливочник, а в только что приведенном в порядок парке вандалы сломали скамейки. Подобные факты недопустимы и с точки зрения планирования работы, и с точки зрения контроля.

Еще одно важнейшее направление в работе муниципалитета в предстоящем году — активизация работы в сфере охраны окружающей среды. Как известно, 2017-й год объявлен Президентом России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Волгоградский регион намерен сделать мощный рывок в данной сфере, укрепив свои позиции в федеральных программах и направив усилия на решение назревших проблем. В Волгограде, промышленном центре, такие проблемы, безусловно, есть, и задача администрации Волгограда и депутатов — сконцентрироваться на вопросах контроля за вредными выбросами промышленных предприятий, ликвидации в городе свалок, вывоза бытовых и промышленных отходов, отметил Андрей Косолапов, особо подчеркнув, что все экологические мероприятия должны иметь долгосрочную перспективу.

Андрей Бочаров поставил перед властями всех уровней еще одну важную задачу: защиту прав трудовых коллективов и социальную поддержку тех, кто в ней нуждается, — людей с ограниченными возможностями, одиноких пенсионеров, малообеспеченных. Речь идет, кроме прочего, о стимуляции работодателей к выводу зарплат из «серой зоны», поскольку из-за продолжающейся практики выдачи жалованья в «конвертах» работники ограничены в своих социальных и пенсионных правах, а бюджет недополучает налоги. С нового года этот вопрос будет находиться в центре пристального внимания административных и контролирующих органов. В том числе, и города-героя.

Андрей Косолапов также напомнил, что наступивший 2017-й год станет решающим сразу по двум важнейшим мероприятиям — подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018, игры которого пройдут в Волгограде, и празднованию 75-летия Сталинградской Победы. В рамках подготовки к ЧМ-2018 Андрей Бочаров нацелил власти Волгограда на ускорение всех запланированных работ по капитальному строительству и ремонту городской инфраструктуры, объектов дорожного хозяйства, очистке города от незаконной торговли и рекламы.

Говоря о предстоящем в 2018 году праздновании 75-летия Сталинградской Победы, Андрей Косолапов отметил, что подготовка к нему также обозначена губернатором в числе приоритетных задач 2017-го года.