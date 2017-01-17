BREAKING NEWS: Игорь Додон может отменить соглашение об ассоциации с Евросоюзом

Додон подчеркнул, что для отмены действия Соглашения нужно согласие парламентского большинства, но он уверен, что после следующих выборов этим большинством будут социалисты.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что в соглашении Молдовы и ЕС для России есть определенные рыски. Но он выразил готовность обсуждать перспективы сотрудничества.

На встрече с Игорем Додоном кремлевский лидер отметил, что Кишинев «остается важным партнером Москвы в регионе. Но отношения между странами складывались в последнее время не лучшим образом. Об этом говорит и падение товарооборота, за последние годы он упал практически в два раза».