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17:40 (мск), источник: РИА Крым

Лидер ДНР предложил заключить Переяславскую Раду-2 в Херсонесе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости (Крым). Лидер Донецкой народной республики Александр Захарченко предложил избрать Херсонес местом заключения нового договора о воссоединении территорий Украины с Россией — своего рода аналога подписанной в 1654 году Переяславской рады, в случае, если для этого сложатся соответствующие условия.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Захарченко заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«В каком городе (может быть подписана новая Переяславская Рада — ред.)? Город на самом деле не важен. Можно в Херсонесе. Отличное место, знаковое. А в каких границах (Украины — ред.)? Триста с лишним лет назад это были одни границы. За это время многое поменялось. Мы прошли Первую мировую войну, Великую Отечественную войну. Если очередная Переяславская рада состоится, я считаю, мы должны претендовать на всю территорию Украины», — ответил лидер ДНР на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Захарченко подчеркнул, что ДНР и ЛНР на сегодняшний день продолжают выполнять Минские договоренности, несмотря на желание вооруженных сил народных республик перейти в наступление и разгромить ВС Украины.

«Пока есть Минск, пока есть малейшая возможность решить этот конфликт мирным путем, нужно за него цепляться. Потому что это тысячи жизней, разрушенные здания, инфраструктура и промышленность, которые потом придется восстанавливать нам», — пояснил Захарченко.

Как сообщалось ранее, 18 января в Симферополе по случаю 363-й годовщины Переяславской рады — Дня воссоединения Украины с Россией (воссоединения Руси) — планируется провести ряд мероприятий.

В частности, 18 января у памятника Богдану Хмельницкому состоится торжественный митинг, в котором примут участие члены «Русской общины Крыма», межрегиональной общественной организации «Русское единство», а также первые лица Донецкой и Луганской народной республик: главы Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, председатели Народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

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