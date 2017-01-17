Лидер ДНР предложил заключить Переяславскую Раду-2 в Херсонесе

Об этом Захарченко заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«В каком городе (может быть подписана новая Переяславская Рада — ред.)? Город на самом деле не важен. Можно в Херсонесе. Отличное место, знаковое. А в каких границах (Украины — ред.)? Триста с лишним лет назад это были одни границы. За это время многое поменялось. Мы прошли Первую мировую войну, Великую Отечественную войну. Если очередная Переяславская рада состоится, я считаю, мы должны претендовать на всю территорию Украины», — ответил лидер ДНР на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Захарченко подчеркнул, что ДНР и ЛНР на сегодняшний день продолжают выполнять Минские договоренности, несмотря на желание вооруженных сил народных республик перейти в наступление и разгромить ВС Украины.

«Пока есть Минск, пока есть малейшая возможность решить этот конфликт мирным путем, нужно за него цепляться. Потому что это тысячи жизней, разрушенные здания, инфраструктура и промышленность, которые потом придется восстанавливать нам», — пояснил Захарченко.

Как сообщалось ранее, 18 января в Симферополе по случаю 363-й годовщины Переяславской рады — Дня воссоединения Украины с Россией (воссоединения Руси) — планируется провести ряд мероприятий.

В частности, 18 января у памятника Богдану Хмельницкому состоится торжественный митинг, в котором примут участие члены «Русской общины Крыма», межрегиональной общественной организации «Русское единство», а также первые лица Донецкой и Луганской народной республик: главы Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, председатели Народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.