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17:34 (мск), источник: 36on.ru

Сергей Лавров рассказал о шпионах из США в Воронежской области

На пресс-конференции по итогам 2016 года глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, где были замечены американские шпионы и в каком виде, а также о попытках вербовки российских дипломатов спецслужбами США.

По словам Лаврова, по России американские дипломаты любят ездить на машинах, взятых в аренду, и на которых нет специальных номеров. Их автомобили были замечены в нескольких областях — Воронежской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской. А также в Чеченской Республике и вдоль граници с Донбассом. Часто самих дипломатов видели участвующими в митингах российской оппозиции, несанкционированных и антиправительственных митингах, сообщил Лавров. Помимо этого, глава МИД заявил о том, что американцы шпионили и пытались завербовать российских дипломатов.

— Пресекалась разведдеятельность американских представителей, работавших под дипломатическим прикрытием. Был известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике, с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его, — передает слова Лаврова ТАСС.

По словам Сергея Лаврова, в апреле 2016 году вербовочный подход с предложением сотрудничать был на уровне советника-посланника. Еще одному российскому дипломату старшего звена американские спецслужбы положили 10 тысяч долларов в его отсутствие в надежде получить согласие на вербовочное предложение.

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