Сергей Лавров рассказал о шпионах из США в Воронежской области

По словам Лаврова, по России американские дипломаты любят ездить на машинах, взятых в аренду, и на которых нет специальных номеров. Их автомобили были замечены в нескольких областях — Воронежской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской. А также в Чеченской Республике и вдоль граници с Донбассом. Часто самих дипломатов видели участвующими в митингах российской оппозиции, несанкционированных и антиправительственных митингах, сообщил Лавров. Помимо этого, глава МИД заявил о том, что американцы шпионили и пытались завербовать российских дипломатов.

— Пресекалась разведдеятельность американских представителей, работавших под дипломатическим прикрытием. Был известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике, с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его, — передает слова Лаврова ТАСС.