Мэй раскрыла схему выхода Великобритании из ЕС
На этих заявлениях фунт показал максимальный рост с 2008 года.
На этих заявлениях фунт показал максимальный рост с 2008 года.
Она выразила решимость положить конец спекуляциям, что Лондон может выбрать «мягкий» вариант Brexit.
Мэй добавила, что будет добиваться равноправного партнерства с ЕС, но отметила, что за основу сотрудничества не будут приниматься модели, которые уже используются другими странами, имеющими соглашения о свободной торговле с ЕС.
По словам Мэй, финальное соглашение по Brexit поступит на голосование в обе палаты британского парламента.
На этих заявлениях фунт показал рекордный рост с 2008 г. Фунт на 15.56 мск рос по отношению к доллару на 2,4%, до $1,2333 за фунт, к евро — на 1,5%, до 1,1534 евро за фунт.
В сегодняшнем выступлении Мэй подчеркнула, что Великобритания не откажется от европейских ценностей.
«Мы выходим из Евросоюза, но мы не покидаем Европу», — сказала она. По ее словам, Лондон продолжит выполнять обязательства перед европейскими партнерами после прекращения членства в ЕС. Она также пообещала, что Великобритания сохранит сотрудничество с европейскими разведслужбами.
В ноябре 2016 г. министр финансов Великобритании Филип Хэммонд выступил с ежегодным осенним обращением к парламенту, которое содержит новые экономические прогнозы и планы правительства.