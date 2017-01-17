Мэй раскрыла схему выхода Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания не может оставаться в рамках единого европейского рынка.

Премьер-министр подчеркнула, что она намерена осуществить полноценный выход Великобритании из состава ЕС и выстроить новые отношения с ЕС.

Мэй добавила, что будет добиваться равноправного партнерства с ЕС, но отметила, что за основу сотрудничества не будут приниматься модели, которые уже используются другими странами, имеющими соглашения о свободной торговле с ЕС.

По словам Мэй, финальное соглашение по Brexit поступит на голосование в обе палаты британского парламента. Премьер-министр отметила, что двухлетний процесс выхода страны из ЕС она планирует начать до конца марта.

На этих заявлениях фунт показал рекордный рост с 2008 г. Фунт на 15.56 мск рос по отношению к доллару на 2,4%, до $1,2333 за фунт, к евро — на 1,5%, до 1,1534 евро за фунт.