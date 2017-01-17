Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваш ипотечный банк перестал существовать?
Жгучий красный перец продлевает жизнь
Порошенко попросил Китай о помощи
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Толкалина и Кончаловский расстались
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Певица Натали скрывает беременность
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
"Мише сделали сложную операцию": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
1135-летие герцогини Кембриджской
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
19:38 (мск), источник: Ведомости

Мэй раскрыла схему выхода Великобритании из ЕС

На этих заявлениях фунт показал максимальный рост с 2008 года.

Источник: AP 2016

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания не может оставаться в рамках единого европейского рынка.

Она выразила решимость положить конец спекуляциям, что Лондон может выбрать «мягкий» вариант Brexit.

Премьер-министр подчеркнула, что она намерена осуществить полноценный выход Великобритании из состава ЕС и выстроить новые отношения с ЕС.

Читайте также
План Терезы Мэй по поводу «брексита»: основные пункты

Мэй добавила, что будет добиваться равноправного партнерства с ЕС, но отметила, что за основу сотрудничества не будут приниматься модели, которые уже используются другими странами, имеющими соглашения о свободной торговле с ЕС.

По словам Мэй, финальное соглашение по Brexit поступит на голосование в обе палаты британского парламента. Премьер-министр отметила, что двухлетний процесс выхода страны из ЕС она планирует начать до конца марта.

На этих заявлениях фунт показал рекордный рост с 2008 г. Фунт на 15.56 мск рос по отношению к доллару на 2,4%, до $1,2333 за фунт, к евро — на 1,5%, до 1,1534 евро за фунт.

В сегодняшнем выступлении Мэй подчеркнула, что Великобритания не откажется от европейских ценностей.

«Мы выходим из Евросоюза, но мы не покидаем Европу», — сказала она. По ее словам, Лондон продолжит выполнять обязательства перед европейскими партнерами после прекращения членства в ЕС. Она также пообещала, что Великобритания сохранит сотрудничество с европейскими разведслужбами.

В ноябре 2016 г. министр финансов Великобритании Филип Хэммонд выступил с ежегодным осенним обращением к парламенту, которое содержит новые экономические прогнозы и планы правительства.

Из-за решения британцев выйти из ЕС экономика страны вырастет лишь на 1,4% в 2017 г. и 1,7% в 2018 г., заявил Хэммонд. В марте, когда министр финансов представляет парламенту бюджет, рост ВВП ожидался на уровне 2,2 и 2,1% соответственно. Однако прогноз на текущий год улучшен с 2 до 2,1%. В итоге Brexit обойдется экономике в потерянные 2,4 процентного пункта в ближайшие пять лет.

Справка
Что такое «Брекзит». РазборЗа что голосовали жители Великобритании на референдуме о выходе из Евросоюза. И как это отразится на остальном мире.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Газпром» требует оплатить некупленный газ
Путин: противники Трампа пытаются подорвать его легитимность
Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
«Газпром» выставил Украине счет на $5,3 млрд
Тереза Мэй выступила с программной речью о «брексите»
Жертвами ошибочного авиаудара в Нигерии стали более 100 человек
«Почта России» внедрит электронные очереди по всей стране
Спорт
«Зенит» забил 14 мячей в ворота клуба из Омана «Зенит» встретился с молодёжным составом оманского «Сухара» и победил со счётом 14:1
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Москвичам рассказали, как избежать штрафа за незаконную дачу
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь