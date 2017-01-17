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17:22 (мск), источник: Интерфакс

Путин усомнился во встречах Трампа с «девушками легкого поведения»

Российский президент считает, что богатый организатор конкурсов красоты и так общался с самыми красивыми женщинами мира.

Источник: AP 2016

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Дональда Трампа не было причин встречаться в Москве с девушками легкого поведения, поскольку в качестве организатора конкурсов красоты он общался с самыми красивыми женщинами мира.

«Трамп, когда он приезжал в Москву, — а я даже не помню, когда это было, несколько лет назад, — он не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях», — сказал Путин на пресс-конференции во вторник.

Это был просто бизнесмен, один из самых богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет, это просто полный бред.
Владимир ПутинПрезидент РФ
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«Второе: Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью», — сказал Путин.

По информации издания BuzzFeed, написавшего о сборе российскими спецслужбами компромата на Трампа, будущий избранный президент США в ходе своего визита в Москву якобы приглашал к себе в отель девушек легкого поведения.

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