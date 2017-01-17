Путин усомнился во встречах Трампа с «девушками легкого поведения»

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Дональда Трампа не было причин встречаться в Москве с девушками легкого поведения, поскольку в качестве организатора конкурсов красоты он общался с самыми красивыми женщинами мира.

«Трамп, когда он приезжал в Москву, — а я даже не помню, когда это было, несколько лет назад, — он не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях», — сказал Путин на пресс-конференции во вторник.