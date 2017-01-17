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17:12 (мск), источник: Интерфакс

Путин заявил о попытке противников Трампа подорвать его легитимность

Они готовы в Вашингтоне организовать Майдан, только бы не дать Трампу вступить в должность, считает президент.

Источник: Reuters

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — В США продолжается острая политическая борьба, целью которой является подрыв легитимности избранного президента, заявил президент РФ Владимир Путин.

Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены, и они завершились убедительной победой господина Трампа. Тем не менее, в ходе этой борьбы, на мой взгляд, ставится несколько задач, может, их больше, но некоторые из них очевидны. Первая — подорвать легитимность избранного президента США", — сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном.

При этом огромный ущерб, по его словам, наносится интересам США, «хотят этого те, кто это делает, или нет».

Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность.
Владимир ПутинПрезидент РФ

Комментируя решение Барака Обамы продлить антироссийские санкции, президент России отметил, что уходящая администрация США относится к той категории людей, «которые прощаются, но не уходят».

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Вы знаете, есть такая категория людей, которые уходят, не прощаясь, из уважения к сложившейся обстановке, к ситуации, чтобы ничего не нарушать. А есть такие люди, которые бесконечно прощаются, но не уходят. Вот уходящая администрация, по-моему, относится как раз ко второй категории.
Владимир Путин
Комментарии
2
Алла Кудлаева
Ха, ну пусть попробуют организуют Майдан. Почти все республиканцы имеют оружие, они этих демократов перестреляют, как зайцев.
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Хан Югры
А я ещё хочу Гражданскую войну в США. Крупную войну чтобы захлестнула все штаты США...
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