Путин рассказал, как увеличить число молдавской продукции на рынке РФ

«Уже сейчас товары многих предприятий поступают на российский рынок. Мы договорились, что ряд предприятий будут дополнительно проверены соответствующими российским структурами. Почти уверен в том, что количество предприятий, которые имеют право поставлять товары на российский рынок, будет увеличиваться», — сказал Путин.

В то же время президент РФ напомнил, что необходимо исходить в том числе из реалий внутриполитической жизни Молдовы.

«Некоторые вопросы не входят в компетенцию президента Молдовы в соответствии с основным законом страны. Но мы будем работать и с правительством, и с президентом. Мы к этому готовы. Уже говорил, что многое будет зависеть от того как РМ будет выстраивать свои отношения с Евросоюзом. Имею в виду подписанное и вступившее в законную силу соглашение об Ассоциации Молдовы с ЕС», — сказал Путин.