Путин рассказал, как увеличить число молдавской продукции на рынке РФ

«Уже сейчас товары многих предприятий поступают на российский рынок. Мы договорились, что ряд предприятий будут дополнительно проверены соответствующими российским структурами. Почти уверен в том, что количество предприятий, которые имеют право поставлять товары на российский рынок, будет увеличиваться», — сказал Путин.
В то же время президент РФ напомнил, что необходимо исходить в том числе из реалий внутриполитической жизни Молдовы.
«Некоторые вопросы не входят в компетенцию президента Молдовы в соответствии с основным законом страны. Но мы будем работать и с правительством, и с президентом. Мы к этому готовы. Уже говорил, что многое будет зависеть от того как РМ будет выстраивать свои отношения с Евросоюзом. Имею в виду подписанное и вступившее в законную силу соглашение об Ассоциации Молдовы с ЕС», — сказал Путин.
Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого документа молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом.
По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через республику поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
«Для нас есть определенные риски. Они аналогичны тем рискам, с которыми мы столкнулись после подписания Украиной соглашения с ЕС. Мы об этом аргументированно говорили и нашим партнерам в странах СНГ, и европейским партнерам. Много нужно будет сделать в трехстороннем формате, но многое здесь зависит и от наших европейских партнеров, и от партнеров в Молдове», — сказал Путин.