Путин: у России в целом нет проблем с мигрантами из Молдовы
КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. В целом у России не возникает проблем с работающими на ее территории гражданами Молдовы, заявил во вторник в ходе
КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. В целом у России не возникает проблем с работающими на ее территории гражданами Молдовы, заявил во вторник в ходе
Совместный выход к прессе Путина и президента Молдовы Игоря Додона состоялся в рамках визита главы молдавского государства в Россию.
«Около полумиллиона человек из Молдовы работает сегодня в России. В целом у нас не возникает больших проблем с мигрантами из Молдовы», — отметил Путин.
По его словам, около 50 тысяч граждан Молдовы не могут въехать в Россию, так как нарушили некоторые положения российского законодательства.
«По тем, кто совершил серьезные нарушения, изменений быть не может. А в отношении других мы будем искать решения», — добавил Путин, выразив надежду, что «решения будут найдены».
Он подчеркнул, что «с точки зрения проникновения в Россию нежелательных элементов от Молдовы исходит гораздо меньшая угроза».