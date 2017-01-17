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17:08 (мск), источник: Sputnik.md

Путин: у России в целом нет проблем с мигрантами из Молдовы

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. В целом у России не возникает проблем с работающими на ее территории гражданами Молдовы, заявил во вторник в ходе пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин.

Источник: Sputnik.md

Совместный выход к прессе Путина и президента Молдовы Игоря Додона состоялся в рамках визита главы молдавского государства в Россию.

«Около полумиллиона человек из Молдовы работает сегодня в России. В целом у нас не возникает больших проблем с мигрантами из Молдовы», — отметил Путин.

По его словам, около 50 тысяч граждан Молдовы не могут въехать в Россию, так как нарушили некоторые положения российского законодательства.

«По тем, кто совершил серьезные нарушения, изменений быть не может. А в отношении других мы будем искать решения», — добавил Путин, выразив надежду, что «решения будут найдены».

Он подчеркнул, что «с точки зрения проникновения в Россию нежелательных элементов от Молдовы исходит гораздо меньшая угроза».

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