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17:41 (мск), источник: УНИАН

В российском МИД отреагировали на иск Украины против РФ в Международный суд ООН

В МИД России прокомментировали иск Украины против России в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации. Комментарий обнародован на сайте МИД РФ.

Источник: УНИАН

В частности, во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что иск Украины против России в Международный суд ООН преследует политические интересы.

«Обращение против Российской Федерации в Международный суд преследует лишь кратковременные политические интересы», — говорится в сообщении.

В то же время в МИД России заявляют, что Украина якобы не представила подтверждений своей позиции о том, что имеют место быть обстоятельства, которые попадают под конвенцию по борьбе с финансированием терроризма.

«К сожалению, украинская сторона не проявила интереса к диалогу с Россией и односторонним образом прервав консультации, решила подать иск в Международный суд», — заявили в российском МИД.

Как сообщал УНИАН ранее, 16 января президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел подать иск в Международный суд ООН в Гааге в отношении нарушения Россией Конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

К концу вчерашнего дня Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации.

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