Нижегородская администрация получила право на снос объектов «за синим забором» на Нижневолжской набережной

Он напомнил, что суд обязал ООО «Трейд-парк» снести объекты незавершенного строительства на набережной, однако компания «не проявляет желание это делать». «На первой рабочей неделе января мы получили предписание суда, в котором говорится, что администрация имеет право снести эти объекты сама. Планируем приступить к сносу во II квартале текущего года», — рассказал Юрий Щеголев.

Напомним, реконструкцией набережной будет заниматься администрация Нижнего Новгорода, но за счет средств областного бюджета. К 1 июня 2017 года должен быть готов проект стоимостью 7,8 млн рублей. Сама реконструкция оценивается в 270 млн рублей.