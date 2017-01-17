Нижегородская администрация получила право на снос объектов «за синим забором» на Нижневолжской набережной

Он напомнил, что суд обязал ООО «Трейд-парк» снести объекты незавершенного строительства на набережной, однако компания «не проявляет желание это делать». «На первой рабочей неделе января мы получили предписание суда, в котором говорится, что администрация имеет право снести эти объекты сама. Планируем приступить к сносу во II квартале текущего года», — рассказал Юрий Щеголев.
Напомним, реконструкцией набережной будет заниматься администрация Нижнего Новгорода, но за счет средств областного бюджета. К 1 июня 2017 года должен быть готов проект стоимостью 7,8 млн рублей. Сама реконструкция оценивается в 270 млн рублей.
История с «синим забором на Нижневолжской набережной» началась в 2008 году. Тогда ООО «Трейд-Парк» заявило о намерении инвестировать 960 млн рублей в строительство туристического комплекса с торгово-развлекательной галереей около Речного вокзала. Весной 2008 года компания приступила к реализации данного проекта. Комплекс должен был состоять из двух корпусов — справа и слева от Речного вокзала протяженностью около 1,2 км и общей площадью 31 тысяча кв. м. Строительство корпуса № 1 планировалось завершить в июне 2009 года, корпуса № 2 — в декабре 2009 года.