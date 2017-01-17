Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Материнство: ожидание и реальность
Курникова и Иглесиас завели щенка
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Материнство: ожидание и реальность
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
"Мише сделали сложную операцию": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
1645-летие Константина Хабенского
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
19:34 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

План Терезы Мэй по поводу «брексита»: основные пункты

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в Лондоне с программной речью, посвященной плану правительства страны по поводу предстоящего выхода Британии из состава ЕС.

Источник: Reuters

По сути дела это выступление представляет собой тезисное изложение позиции британского правительства по «брекситу».

В ходе своего выступления в министерстве иностранных дел Тереза Мэй подчеркнула, что будет добиваться сохранения наилучших отношений с европейскими партнерами, но при этом она хочет, чтобы страна стала более активным членом глобального экономического сообщества.

По ее словам, в предстоящих переговорах с Евросоюзом у Лондона несколько основных приоритетов.

1. Мэй исключила возможность дальнейшего пребывания Британии в рамках единого европейского рынка после выхода из ЕС — по примеру Швейцарии или Норвегии.

По ее словам, это означало бы согласиться с европейскими правилами, одновременно отказавшись от возможности контроля над ними.
Читайте также
Мэй: Brexit позволит Британии воспользоваться преимуществами глобализации

2. То же относится к выходу Британии из европейского таможенного союза, так как сохранение членства в нем препятствовало бы заключению новых торговых соглашений между Великобританией и другими странами.

3. Однако Мэй подчеркнула, что правительство выступает за сохранение беспошлинной торговли с ЕС — либо в рамках нового таможенного соглашения, либо в рамках ограниченного членства в существующем таможенном союзе.

4. Политика правительства, которая будет представлена парламенту, будет отличаться ясностью и прозрачностью, пообещала премьер.

5. Выход из ЕС будет означать, что законы и правила, по которым живет страна, будут приниматься не в Брюсселе, а в Лондоне, Кардиффе, Эдинбурге и Белфасте, заверила Мэй.

Это означает, что укрепление связей между составляющими частями Соединенного королевства становится важнейшим фактором в определении будущего Великобритании.

6. Мэй обещала включить в будущее соглашение о выходе из ЕС положение, которое обеспечит сохранение особых отношений между Британией и Ирландией — в частности, в том, что касается торговли и свободы передвижения.

7. План предусматривает также введение мер контроля иммиграции из стран ЕС.

При этом Мэй заверила, что права европейских граждан, живущих в Британии, и права британцев, живущих в Европе, будут сохранены.

8. Правительство намерено не только сохранить права работников, зафиксированные в европейском законодательстве, но и расширить их. Это касается трудового законодательства и мер социальной защиты.

9. Важное место в выступлении Терезы Мэй заняли вопросы торговли между Британией и ЕС в будущем. Торговля, по ее словам, должна основываться на отдельном соглашении, которое будет заключено с Брюсселем.

10. При этом Мэй подчеркнула, что Британии пора выйти на глобальную арену в качестве независимой страны и торгового партнера.

11. Британский премьер-министр считает, что будущее соглашение с ЕС должно содержать и обязательства Британии по продолжению сотрудничества с европейскими странами в области науки, образования и здравоохранения.

12. Особое значение, по словам Терезы Мэй, будет иметь продолжение сотрудничества со странами ЕС в области обороны, безопасности, особенно в борьбе с терроризмом и международной преступностью.

Справка
Что такое «Брекзит». РазборЗа что голосовали жители Великобритании на референдуме о выходе из Евросоюза. И как это отразится на остальном мире.
Комментарии
5
Vladimir
Хоть я и не люблю англосаксов, но делают они правильно..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
эльшат мехтиев
Гнать её надо англичанам и содружеству в целом и её единомышленников к нам!! Тут нуждаются в таких оченно! )
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорь Рогов
Я перепутал имена есть ещё Ванесса Мэй, скрипачка.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
План Терезы Мэй по поводу "брексита": основные пункты
Путин: противники Трампа пытаются подорвать его легитимность
Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
«Газпром» выставил Украине счет на $5,3 млрд
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
«Почта России» внедрит электронные очереди по всей стране
Спорт
«Зенит» забил 14 мячей в ворота клуба из Омана «Зенит» встретился с молодёжным составом оманского «Сухара» и победил со счётом 14:1
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь