План Терезы Мэй по поводу «брексита»: основные пункты

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По сути дела это выступление представляет собой тезисное изложение позиции британского правительства по «брекситу». В ходе своего выступления в министерстве иностранных дел Тереза Мэй подчеркнула, что будет добиваться сохранения наилучших отношений с европейскими партнерами, но при этом она хочет, чтобы страна стала более активным членом глобального экономического сообщества. По ее словам, в предстоящих переговорах с Евросоюзом у Лондона несколько основных приоритетов. 1. Мэй исключила возможность дальнейшего пребывания Британии в рамках единого европейского рынка после выхода из ЕС — по примеру Швейцарии или Норвегии.

По ее словам, это означало бы согласиться с европейскими правилами, одновременно отказавшись от возможности контроля над ними.

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2. То же относится к выходу Британии из европейского таможенного союза, так как сохранение членства в нем препятствовало бы заключению новых торговых соглашений между Великобританией и другими странами. 3. Однако Мэй подчеркнула, что правительство выступает за сохранение беспошлинной торговли с ЕС — либо в рамках нового таможенного соглашения, либо в рамках ограниченного членства в существующем таможенном союзе. 4. Политика правительства, которая будет представлена парламенту, будет отличаться ясностью и прозрачностью, пообещала премьер. 5. Выход из ЕС будет означать, что законы и правила, по которым живет страна, будут приниматься не в Брюсселе, а в Лондоне, Кардиффе, Эдинбурге и Белфасте, заверила Мэй.

Это означает, что укрепление связей между составляющими частями Соединенного королевства становится важнейшим фактором в определении будущего Великобритании.

6. Мэй обещала включить в будущее соглашение о выходе из ЕС положение, которое обеспечит сохранение особых отношений между Британией и Ирландией — в частности, в том, что касается торговли и свободы передвижения. 7. План предусматривает также введение мер контроля иммиграции из стран ЕС.

При этом Мэй заверила, что права европейских граждан, живущих в Британии, и права британцев, живущих в Европе, будут сохранены.

8. Правительство намерено не только сохранить права работников, зафиксированные в европейском законодательстве, но и расширить их. Это касается трудового законодательства и мер социальной защиты. 9. Важное место в выступлении Терезы Мэй заняли вопросы торговли между Британией и ЕС в будущем. Торговля, по ее словам, должна основываться на отдельном соглашении, которое будет заключено с Брюсселем. 10. При этом Мэй подчеркнула, что Британии пора выйти на глобальную арену в качестве независимой страны и торгового партнера. 11. Британский премьер-министр считает, что будущее соглашение с ЕС должно содержать и обязательства Британии по продолжению сотрудничества с европейскими странами в области науки, образования и здравоохранения. 12. Особое значение, по словам Терезы Мэй, будет иметь продолжение сотрудничества со странами ЕС в области обороны, безопасности, особенно в борьбе с терроризмом и международной преступностью.