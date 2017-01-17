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17:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Владимир Исаев назначен исполняющим обязанности главы Советского района Нижнего Новгорода

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в администрации Советского района Нижнего Новгорода, к своим обязанностям Владимир Исаев приступил 17 января.

Источник: НТА-Приволжье

В качестве и.о. главы района Владимир Исаев пробудет до утверждения его городской Думой.

Ранее сообщалось, что глава администрации Советского района Нижнего Новгорода Денис Новиков намерен покинуть пост. С 16 января он находится в отпуске с последующим увольнением.

Стоит отметить, что Советский район достаточно проблемный в плане уборки и вывоза снега. Накануне после оперативного совещания в мэрии Нижнего Новгорода глава администрации города Сергей Белов заявил, что намерен разобраться с массовыми жалобами жителей Кузнечихи-2 на уборку и вывоз снега в микрорайоне.

СПРАВКА

Владимир Олегович Исаев родился в 1972 году. С марта 2016 года работал в администрации Приокского района в качестве первого заместителя главы администрации района. Ранее занимал пост советника депутата Государственной Думы от ЛДПР Александра Курдюмова, возглавлял сеть медицинских клиник «Персона».

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