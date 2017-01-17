Додон: сейчас Молдавия не пойдет на признание Крыма российским
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Никто в Молдавии сейчас не пойдет на официальное признание Крыма российским
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Никто в Молдавии сейчас не пойдет на официальное признание Крыма российским
«Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина