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18:04 (мск), источник: РИА Новости

Додон: сейчас Молдавия не пойдет на признание Крыма российским

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Никто в Молдавии сейчас не пойдет на официальное признание Крыма российским из-за необходимости выстраивания дружеских отношений с Украиной и решения проблемы Приднестровья, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Источник: РИА "Новости"

«Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет», — сказал Додон на пресс-конференции.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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