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17:46 (мск), источник: УНИАН

Филатов: электронный билет — это революционная реформа

Введение электронного билета позволит украинским городам качественно улучшить работу транспорта.

Источник: УНИАН

Об этом заявил городской голова Днепра Борис Филатов, комментируя принятие парламентом закона об электронном билете (№ 4121), за который 17 января проголосовали 265 депутатов Верховной Рады Украины.

Закон предусматривает внедрение автоматизированной системы учета оплаты за проезд в трамваях, метро, автобусах, маршрутных такси, троллейбусах и других видах транспорта.

Он предоставляет органам местного самоуправления необходимые полномочия для введения е-билета.

Продвижению этой инициативы активно способствовал сам Борис Филатов и и. о. заместителя городского головы Днепра Яника Мерило. Так, в начале октября прошлого года мэр Днепра передал министру инфраструктуры Владимиру Омеляну обращение о содействии введению электронных билетов в муниципальном транспорте. Письмо поддержки подписали руководители 17 украинских городов.

По словам Бориса Филатова, введение е-билета должно стать революционной реформой и эффективным рычагом в борьбе с коррупцией, сообщает пресс-служба Днепровской мэрии. Кроме того, этот шаг сделает проезд в общественном транспорте более комфортным.

«Внедрение электронного билета — важная часть реформы транспортной отрасли. Это позволит Днепру и другим украинским городам получить реальную статистику маршрутов и проводить их оптимизацию. Льготники будут иметь дополнительные гарантии. В целом е-билет станет удобным инструментом для уплаты за проезд во всех видах транспорта. Бесспорно, его внедрение будет полезным для городов. Я благодарен своим коллегам-мэрам, которые доверили мне такую важную миссию — лоббировать законодательную базу для внедрения электронного билета на высочайшем уровне», — сказал городской голова Днепра Борис Филатов.

Отрабатывать механизмы электронной оплаты за проезд в Днепре начнут уже в этом году. Ожидается, что оплатить проезд можно будет с помощью банковской карты или с мобильного телефона.

Законом также предусматривается, что горожане льготных категорий будут получать е-билеты бесплатно. Внедрение е-билета позволит повысить безопасность на дороге, вести учет пассажиропотока и ускорит выведение средств из «тени».

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