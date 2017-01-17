Филатов: электронный билет — это революционная реформа
Введение электронного билета позволит украинским городам качественно улучшить работу транспорта.
Введение электронного билета позволит украинским городам качественно улучшить работу транспорта.
Об этом заявил городской голова Днепра Борис Филатов, комментируя принятие парламентом закона об электронном билете (№ 4121), за который 17 января проголосовали 265 депутатов Верховной Рады Украины.
Закон предусматривает внедрение автоматизированной системы учета оплаты за проезд в трамваях, метро, автобусах, маршрутных такси, троллейбусах и других видах транспорта.
Он предоставляет органам местного самоуправления необходимые полномочия для введения
Продвижению этой инициативы активно способствовал сам Борис Филатов и и. о. заместителя городского головы Днепра Яника Мерило. Так, в начале октября прошлого года мэр Днепра передал министру инфраструктуры Владимиру Омеляну обращение о содействии введению электронных билетов в муниципальном транспорте. Письмо поддержки подписали руководители 17 украинских городов.
По словам Бориса Филатова, введение
«Внедрение электронного билета — важная часть реформы транспортной отрасли. Это позволит Днепру и другим украинским городам получить реальную статистику маршрутов и проводить их оптимизацию. Льготники будут иметь дополнительные гарантии. В целом
Отрабатывать механизмы электронной оплаты за проезд в Днепре начнут уже в этом году. Ожидается, что оплатить проезд можно будет с помощью банковской карты или с мобильного телефона.
Законом также предусматривается, что горожане льготных категорий будут получать