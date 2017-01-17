Увеличение минимальной зарплаты не повлияет на выплату субсидий — Гройсман

«Это очередная неправда, которую навязывают. Никакого отношения минимальная зарплата к выплате субсидии не имеет. Субсидия — это персональная скидка. Субсидии в 2016—2017 году все будут получать в полном объеме», — сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривень. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 миллиардов гривень. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.