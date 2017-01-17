Додон: Молдова сейчас не пойдет на официальное признание Крыма российским

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает «РИА Новости».

«Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет», — сказал Додон.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, в котором победил лидер Партии социалистов Додон. За него проголосовали 52,27% избирателей. Его оппонент — кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала 47,73% голосов.

Еще будучи кандидатом в президенты Додон заявлял, что Крым принадлежит России.