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18:35 (мск), источник: УНИАН

Додон: Молдова сейчас не пойдет на официальное признание Крыма российским

Никто в Молдове сейчас не пойдет на официальное признание Крыма российским из-за необходимости выстраивания дружеских отношений с Украиной и решения проблемы Приднестровья.

Источник: УНИАН

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает «РИА Новости».

«Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет», — сказал Додон.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, в котором победил лидер Партии социалистов Додон. За него проголосовали 52,27% избирателей. Его оппонент — кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала 47,73% голосов.

Еще будучи кандидатом в президенты Додон заявлял, что Крым принадлежит России.

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