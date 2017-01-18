Нижегородский губернатор Валерий Шанцев призвал глав МСУ разрабатывать программы социальной работы с бизнесом

Согласно информации, в рамках своей поездки в Городецкий район, где муниципальные власти и предприниматели заключили договоры о социальном сотрудничестве «Содружество», Валерий Шанцев отметил, что бизнес охотно берет на себя социальную ответственность в тех городах и районах, где бизнесмены видят активную работу местных чиновников.

«Сегодня здоровье и хорошее настроение работников — это основа прибыли предприятия. Сотрудники, которые хорошо себя чувствуют, лучше работают. А предприятие может вкладывать эту прибыль в дальнейшее развитие», — подчеркнул глава региона.

По словам главы администрации Городецкого района Владимира Беспалова, число предприятий, заключивших договоры «Содружество», ежегодно растет и за 10 лет увеличилось с 92 до 107. За последние четыре года по договорам оказана материальная помощь на сумму около 120 млн рублей.

«Финансовые средства бизнеса были направлены на ремонт дорог местного значения в поселениях района, восстановление церкви в селе Николо-Погост, замену окон и оснащение мебелью детских садов района, на ремонт школ района, помощь в проведении спортивных мероприятий, обеспечение команд спортинвентарем, оказание спонсорской помощи центру социального обслуживания граждан пожилого возраста, центральной районной больнице, подготовку и проведение дней Городца и Заволжья», — сказал он.

В настоящее время активное участие в заключении договоров принимают крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия района, а также субъекты малого и среднего бизнеса.

«Партнерство власти и бизнеса нацелено на совместное решение вопросов социально- экономического развития района, включая развитие и укрепление материально- технической базы учреждений социальной сферы района, благоустройство поселений района, улучшение положения ветеранов и инвалидов, поддержку одарённых детей и молодёжи, проведение спортивных, творческих и образовательных мероприятий», — говорится в сообщении.