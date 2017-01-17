Демократы раскритиковали заявления президента Молдовы

Додон, в частности, не исключил, что соглашение о свободной и всеобщей торговле между Молдовой и Евросоюзом будет аннулировано после следующих парламентских выборов, которые намечены в республике на осень 2018 года. Также он выступил с инициативой о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом и попросил, чтобы республика стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии.

«Демократическая партия решительно выступает за продолжение сближения Молдовы с Европейским союзом и считает, что отношения между республикой и ЕС должны оставаться фундаментальной осью в нашей внешней политике», — подчеркивается в заявлении Демпартии.

Демократы выступили «категорически против позиции, выраженной президентом Додоном, относительно аннулирования соглашения об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом. Мы нейтрализуем политически любую попытку аннулировать это соглашение».

«В то же время Демпартия считает, что двусторонние отношения Молдова-Россия очень важны для нашей страны. ДПМ желает, чтобы партнеры в Российской Федерации были правильно проинформированы о европейской приверженности нашей страны, о связях, которые у нас есть, о том, что мы стремимся развиваться с ЕС», — отмечено в сообщении ДПМ.

В Демпартии считают, что Молдова должна быть открытой для укрепления отношений с Российской Федерацией, чтобы увеличить объем товарооборота, расширения сотрудничества в экономической, социальной, культурной, научной, технологической сферах и области безопасности.

Демократы отмечают, что инициатива президента Игоря Додона о подписании меморандума с Евразийским экономическим союзом не имеет юридической силы, так как не существует реальных механизмов для реализации этого внешнеполитического проекта.

«Эта инициатива президента Игоря Додона останется на уровне политического намерения, а ДПМ будет использовать все рычаги, чтобы отказаться от такого подхода, который мы считаем неблагоприятным для интересов Молдовы», — подчеркивают демократы.

Демпартия попросила парламент республики обратить внимание на позицию президента страны, выраженную 17 января в рамках официального визита в Москву, и сделать заявление, подтверждающее приверженность страны к продолжению проевропейского пути.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через республику поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.