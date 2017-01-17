Первый раз за восемь лет: Путин и Додон договорились решать проблемы

Источник: РИА Новости

Главы государств также обсудили торговые отношения, урегулирование проблемы вокруг Приднестровья и судьбу молдавских мигрантов.

Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой Додона, последний раз он посещал РФ в 2008 году, а переговоров на таком высоком уровне между Москвой и Кишиневом не было с 2009 года.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря. Согласно предвыборной программе, он, в частности, намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Решить проблемы с энергетикой Для Молдавии долгие годы нерешенной остается проблема долга за газ, в частности, Приднестровья, который превысил 4 миллиарда долларов.

При этом контракты между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» продлены по соглашению сторон до 31 декабря 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил после переговоров с главой Молдавии Игорем Додоном, что стороны поручили экспертам урегулировать возникающие вопросы в энергокомплексе.

Ключевым направлением российско-молдавского экономического сотрудничества является энергетика. Россия обеспечивает Молдавию стабильными поставками и нефти, и газа, 100% потребности Молдавии в природном газе обеспечивается Россией. По итогам переговоров поручили экспертам подготовить предложения по урегулированию имеющихся здесь проблем. Владимир Путин Президент РФ

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Ранее РФ и Молдавия подписали дополнения к контракту об условиях поставки природного газа в Молдавию в 2007—2016 годах и к контракту об условиях транзита природного газа по территории Молдавии. Согласно документу, для потребителей Молдавии по-прежнему будет применяться европейская формула расчета закупочной цены природного газа, которая основывается на среднеарифметическом значении цены реализации газа «Газпромом» в страны дальнего зарубежья и котировках цен на нефтепродукты. Остальные контрактные условия поставки и транзита природного газа также останутся без изменений. В 2016 году Молдавия импортировала газ из России по 190 долларов за тысячу кубометров. Молдавия хочет дружить В ходе встреч в Москве Додон заявил, что Кишинев настроен на конструктивный диалог с Москвой, по его мнению, есть шанс решить некоторые проблемные вопросы. Вне зависимости от заявлений некоторых молдавских политиков, Молдавия рассчитывает открыть новую страницу отношений с Москвой, заверил президент по итогам встречи с Путиным.

Я хочу, чтобы граждане РФ четко понимали и были уверены, что большинство граждан Республики Молдова, вне зависимости от деклараций некоторых политиков, хотят дружить с Российской Федерацией. Мы настроены на стратегическое партнерство с Россией, и я уверен, что с сегодняшнего дня, и в рамках этого визита мы это детально обсуждали, мы откроем новую страницу в двусторонних международных отношениях. Игорь Додон Президент Молдавии

По мнению Додона, выбрав его в качестве президента страны, граждане Молдавии показали, что «выступают за стратегическое партнерство с РФ, большинство граждан не согласны с тем, что происходило в наших двусторонних отношениях за последние семь лет». Со своей стороны президент РФ Владимир Путин заявил, что визит Додона действительно может стать толчком для развития связей между странами.

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«Я очень рассчитываю, что ваш первый визит в Россию, это первая ваша зарубежная поездка в качестве президента, она будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей по всем направлениям», — сказал Путин. После переговоров с Путиным Додон заявил, что список предприятий, поставляющих продукцию на российский рынок, будет значительно расширен, российские эксперты в ближайшие недели приедут в Молдавию. Президент Молдавии заявил, что в ходе встречи с Путиным обсудил вопросы торговли, мигрантов и Приднестровье.

Мы обсуждали широкий круг вопросов, но основные, я скажу, три. Это, безусловно, торговля, мигранты и Приднестровье. По каждому из этих направлений есть принципиальные вещи, о которых мы договорились. Игорь Додон Президент Молдавии

Он выразил надежду, что в ближайшее время будут видны результаты договоренностей по всем направлениям. Железного занавеса с ЕС не будет, как и ассоциации На переговорах в Москве Додон также затронул тему отношений Молдавии и Евросоюза, заявив, что ряд соглашений был подписан поспешно, и не исключил, что документ об ассоциации с ЕС может быть аннулирован после следующих парламентских выборов, если на них большинство получит Партия социалистов.

Он признал, что в Молдавии понимают, что «действуют некоторые соглашения, которые Молдавия подписывала с ЕС, которые были поспешными, мы выступаем за новые соглашения».

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В частности, на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным Додон высказал пожелание, чтобы Кишинев стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. «Мы договорились, что в ближайшие недели мы начнем консультации, чтобы в ближайшие месяцы такой меморандум подписать. Он не противоречит соглашениям, которые подписаны Молдовой с другими партнерами, но это первый шаг для того, чтобы двигаться к сближению. Я попросил Владимира Владимировича рассмотреть возможность, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии в ЕврАзЭС. Я думаю, это хороший шаг, чтобы посмотреть, что нужно делать, как, собрали информацию с одной и с другой стороны», — сказал Додон. При этом Додон отметил, что Кишинев не будет ставить «железный занавес» с Евросоюзом, но строить отношения на антироссийской риторике нельзя.

Перекосы во внешней политике создавали те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, последние семь-восемь лет у нас был бы проевропейский крен. Мы не против ЕС, у нас общие границы, но нельзя строить отношения на антироссийской риторике. Игорь Додон Президент Молдавии

Говоря об отношениях Кишинева с НАТО, Додон заявил, что считает открытие бюро НАТО в Кишиневе ошибкой, потому что Молдавия — нейтральное государство. «Я собираюсь этот вопрос обсудить в начале февраля в Брюсселе… Наверняка у нас там будут встречи с представителями и руководством НАТО. Очень простой вопрос: если вы уважаете суверенитет нашей страны, то зачем офис НАТО в Кишиневе… Я не исключаю, что мы выйдем с инициативой, предложением к руководству НАТО, чтобы подписали какое-то соглашение, в котором они признают суверенитет нашей страны. Я думаю, что это важно не только для них, но и для нас, чтобы исчезли все вопросы», — сказал Додон на пресс-конференции. Проблема Приднестровья Не обошли лидеры РФ и Молдавии и проблему Приднестровья. Глава Молдавии выразил надежду, что политическое урегулирование в Приднестровье может быть достигнуто в ближайшие два-три года.

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«Мы считаем, что в нынешней геополитической ситуации развивается новая возможность для того, чтобы этот вопрос начали решать, чтобы в ближайшие годы, надеюсь два-три года, мы достигли политического урегулирования приднестровского конфликта», — заявил Додон. Он сказал, что передал российской стороне разработанную им дорожную карту урегулирования в Приднестровье. «Сегодня я передал нашим российским коллегам наше видение, это своего рода дорожная карта на 2017−2019 годы. Я уже об этом говорил Владимиру Владимировичу (Путину), я считаю, что у нас есть окно возможности в течение следующих двух-трех лет все-таки приблизиться к политическому решению этого вопроса», — сказал Додон, признав, что, «конечно, будет непросто». Путин в свою очередь заверил Додона, что Москва по-прежнему готова быть гарантом и посредником в приднестровском урегулировании, если стороны найдут необходимый компромисс.

Я очень рассчитываю на то, что мы сможем вернуться к этому вопросу. Вернуться не на словах, а на деле. И с учетом интересов всех людей, которые проживают на этой территории, найти компромисс. Если такой компромисс, а он может быть найден тоже только между самой Молдовой и Приднестровьем, будет найден, то мы, безусловно, будем выступать гарантом исполнения всех достигнутых договоренностей. Владимир Путин

Перед своим визитом в Москву Додон неоднократно заявлял, что одной из важнейших тем его встреч с российским руководством будет именно урегулирование в ПМР. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Обоснованное решение Решение Игоря Додона о своем первом визите в качестве президента именно в Москву, а не в Брюссель, как это делали его предшественники, было обоснованным, считает директор фонда «Евразийский диалог», доцент кафедры этнологии исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Миськова.

Сам факт первого визита говорит о многом, но и потом, мы знаем, что Игорь Додон никогда не скрывал своих симпатий, он знает свой электорат, знает, за что голосовали его избиратели, и почему его партия занимает большинство в парламенте республики, он знает, за что люди голосуют, он знает, почему люди его выбрали, поэтому это решение вполне обосновано. Елена Миськова Доцент кафедры этнологии исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

При этом эксперт уточнила, что «как президент, конечно же, должен декларировать разные векторы отношений своей страны, это естественно. Молдавия — маленькая страна, которая, разумеется, должна проводить взвешенную внешнюю политику и должна ориентироваться на поддержание добрососедских отношений с разными странами». По мнению эксперта, наиболее решаемая из всех вопросов в двусторонних отношениях «именно проблема восстановления торговых отношений, там есть почва для договоренностей, их, я думаю, сдвинуть легче всего».

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