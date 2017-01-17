В Украине «забанили» еще 18 российских фильмов

Таким образом в Украине запрещены такие фильмы и сериалы:

1) х/ф Привет, дуралеи!, (реж. Рязанов Э.) 1996г.,

2) х/ф Тихие омуты, (реж. Рязанов Э.) 2000г.,

3) х/ф Ни шагу назад, (реж. Воробьев В., Звездаков Е.) 2007г.,

4) х/ф Сорокопятка, (реж. Афонин В.) 2008г.,

5) х/ф Роман выходного дня, (реж. Жилко В.) 2009г.,

6) х/ф Услышь мое сердце, (реж. Фархшатова Ф.) 2009г.,

7) х/ф Зимнее танго, (реж. Янощук В.) 2011.,

8) х/ф Ошибки любви, (реж. Снежная М.) 2012г.,

9) х/ф 30 свиданий, (реж. Капитан Т.) 2015г.,

10) т/с Две судьбы, (реж. Краснопольский В., Усков В.) 2002г.,

11) т/с Под ливнем пуль, (реж. Воробьев В.) 2006г.,

12) т/с Формула стихии, (реж. Кузьменко Ю.)2006г.,

13) т/с Колдовская любовь (1-62 сер.), (реж. Балкашинов В., Янощук В.) 2008г.,

14) т/с Веское основание для убийства, (реж. Горобец Н.) 2009г.,

15) т/с Идеальный брак, (реж. Анашкин Е.) 2012г.,

16) т/с Братство десанта, (реж. Назикан А., Татарский В.) 2012г.,

17) т/с Королева бандитов, (реж. Девятилов В.) 2013г.,

18) т/с Вечный отпуск, (реж. Власова В.) 2016 г.

Как ранее сообщалось, украинский фильм про донбасских школьников отобрали на конкурс Берлинале.