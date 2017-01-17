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20:21 (мск), источник: Noi.md

Племянник Бэсеску приговорен к тюремному заключению

Племянник бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, Драгош Бэсеску, был приговорен во вторник в Бухарестcким судом к двум годам и шести месяцам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении влиянием.

Источник: Noi.md

Он потребовал один миллион евро от бизнесмена, обещав помочь принятию благоприятного решения по уголовному делу на имя бизнесмена, пишет Digi24. Решение не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате Бухареста.

Прокуроры Национального антикоррупционного управления (DNA) в октябре 2015 года отправили в суд дело Драгоша Бэсеску, в котором он вместе с бизнесменом Чиприаном Нистором обвиняется в торговле влиянием.

Согласно DNА, 13 марта 2014 года Драгош Бэсеску и Нистор Чиприан потребовали у администратора «SC Activ Invest Construct SRL» Санду Стайку (информатор по делу) 500 000 евро за отказ в аресте по делу, заведенному Управлением по расследованию организованной преступности и терроризма. Драгош Бэсеску потребовал еще 500.000 евро за благоприятное решение по этому делу и за снятие ареста на имущество информатора.

Приговор, вынесенный во вторник, может быть обжалован в Апелляционной палате Бухареста, которая примет окончательное решение по этому делу.

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