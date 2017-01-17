Мэру польского Перемышля запретили въезд в Украину на 5 лет
Мэру польского Перемышля Роберту Хоме запретили въезд в Украину сроком на 5 лет. Об этом сообщает польское издание Zycie Podkarpackie.
Мэру польского Перемышля Роберту Хоме запретили въезд в Украину сроком на 5 лет. Об этом сообщает польское издание Zycie Podkarpackie.
«Мэр Перемышля Роберт Хома был объявлен персоной
«Это событие не имеет прецедентов. Через полчаса ожидания я вернулся от границы, мне сообщили, что я не могу въехать в Украину», — сказал Хома в ходе
Он сообщил, что получил соответствующее уведомление — Служба безопасности Украины выдала запрет 29 декабря 2016 года. Как сообщает Zaxid.Net, спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил информацию о запрете въезда в Украину мэру Перемышля, уточнив, что пограничники остановили его на пограничном пункте пропуска
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины не может запретить въезд в страну президенту Молдовы Игорю Додону за его высказывания о том, что Крым принадлежит России.