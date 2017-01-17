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20:17 (мск), источник: РБК - Украина

Мэру польского Перемышля запретили въезд в Украину на 5 лет

Мэру польского Перемышля Роберту Хоме запретили въезд в Украину сроком на 5 лет. Об этом сообщает польское издание Zycie Podkarpackie.

«Мэр Перемышля Роберт Хома был объявлен персоной нон-грата в Украине. Он не был принят пограничниками нашего восточного соседа, когда направлялся во Львов по приглашению генерального консула Украины», — говорится в сообщении.

«Это событие не имеет прецедентов. Через полчаса ожидания я вернулся от границы, мне сообщили, что я не могу въехать в Украину», — сказал Хома в ходе пресс-конференции 17 января.

Он сообщил, что получил соответствующее уведомление — Служба безопасности Украины выдала запрет 29 декабря 2016 года. Как сообщает Zaxid.Net, спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил информацию о запрете въезда в Украину мэру Перемышля, уточнив, что пограничники остановили его на пограничном пункте пропуска Шегини-Медика. Вместе с тем, причины запрета на въезд для мэра Перемышля на данный момент не известны.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины не может запретить въезд в страну президенту Молдовы Игорю Додону за его высказывания о том, что Крым принадлежит России.

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