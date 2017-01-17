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21:09 (мск), источник: УНИАН

Разыскиваемые по делу о расстрелах на Майдане экс-беркутовцы получили гражданство РФ

10 бывших бойцов расформированного спецподразделения МВД Украины «Беркут», которых разыскивают по делу о расстреле участников Революции достоинства 20 февраля 2014 года, получили российское гражданство.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил прокурор по делу пяти экс-«беркутовцев» Роман Псюк, обосновывая ходатайство о продлении содержания под стражей Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского и Александра Маринченко.

По его словам, такую информацию прокуратура получила запрос от Генеральной прокуратуры России.

Среди тех, кто получил гражданство России, отметил Псюк, командир киевского расформированного спецподразделения «Беркут», а двое получили временное убежище.

«На данный момент 10 человек из обвинительного акта, согласно данным Генпрокуратуры РФ, получили гражданство России и сейчас там скрываются. Еще двое получили в России временное убежище», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Зинченко и Аброськина по подозрению в расстреле участников Революции достоинства.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще троих экс-«беркутовца» Маринченко, Тамтуры и Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.

Комментарии
1
Александр
Они выполняли свой долг А после третьего майдана тоже будут преследовать всех кто исполняет свой долг-присягу Что за бред???
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