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09:37 (мск), источник: Вести - Воронеж

Качество уборки воронежских улиц раскритиковал губернатор Алексей Гордеев

Работа не выстроена и система пробуксовывает — качество уборки городских улиц 17 января раскритиковал губернатор Алексей Гордеев. Он провел совещание, куда пригласили руководителей города.

В первую очередь, Воронеж нуждается в снегоуборочной технике. Сейчас город расчищает 221 спецмашина, а нужно примерно в пять раз больше. Частично проблему удастся решить за счёт техники предприятий — они готовы предоставить более 100 единиц. Много претензий у губернатора и к работе управляющих компаний — дворы практически не чистят. Глава региона поручил провести с ними разъяснительную работу и максимально мобилизовать сотрудников.

Представители мэрии выступили с рядом предложений: в частности, заставить собственников территорий самих убирать снег, разрешить временно хранить его на намывных территориях и даже предоставлять квоты, для того, чтобы выходцы из Средней Азии работали на комбинатах благоустройства. Глава региона отметил, что ряд озвученных вопросов можно было решить, не дожидаясь зимы.

Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области: «Если сравнивать интенсивность снега в Москве и в Воронеже, там пережили гораздо больший период. Что происходит? Мы не раз говорили о том, что нужно готовить сани летом, как говорится. Всё, что касается подготовки техники к зимнему сезону, покупки новой техники, как нам задействовать ресурсы предприятий, организаций города в таких именно авральных ситуациях. Предугадать здесь достаточно все планово — сложно, но мы должны быть с вами готовы».

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