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12:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

Камиль Самигуллин выдвинут кандидатом на пост муфтия Татарстана

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В казанской мечети «Куддус» состоялось собрание имамов Советского мухтасибата. Мухтасибат выдвинул на пост муфтия РТ кандидатуру Камиля хазрата Самигуллина. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В мероприятии приняли участие муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, заместитель муфтия РТ Рустам хазрат Хайруллин, имам-мухтасиб Советского района Казани Рустем хазрат Валиуллин и районные имамы.

В самом начале первого в этом году собрания хазраты обсудили актуальные вопросы деятельности приходов, а также предстоящие выборы в ДУМ РТ. По их мнению, нынешний муфтий заслужил всеобщее доверие и имеет огромный опыт работы с мусульманами.

В завершение собрания каждому имаму Советского мухтасибата были подарены изданный ДУМ РТ Коран и свежий номер альманаха «Шура».

Напомним, до 13 февраля мухтасибаты выдвигают кандидатуры на пост муфтия, первого заместителя муфтия и главного казыя.

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