Камиль Самигуллин выдвинут кандидатом на пост муфтия Татарстана

В мероприятии приняли участие муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, заместитель муфтия РТ Рустам хазрат Хайруллин, имам-мухтасиб Советского района Казани Рустем хазрат Валиуллин и районные имамы.

В самом начале первого в этом году собрания хазраты обсудили актуальные вопросы деятельности приходов, а также предстоящие выборы в ДУМ РТ. По их мнению, нынешний муфтий заслужил всеобщее доверие и имеет огромный опыт работы с мусульманами.

В завершение собрания каждому имаму Советского мухтасибата были подарены изданный ДУМ РТ Коран и свежий номер альманаха «Шура».

Напомним, до 13 февраля мухтасибаты выдвигают кандидатуры на пост муфтия, первого заместителя муфтия и главного казыя.