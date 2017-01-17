Белый дом заявляет, что Трампу надо решить, на чьей он стороне

Журналисты попросили его прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина о том, что те, кто в США занимаются фальсификацией фактов — хуже, чем проститутки.

В ответ Эрнест, проводящий последний регулярный брифинг, сказал, что члены разведывательного сообщества США «не в первый раз говорят некомфортные вещи по поводу России».

«Здесь существует достаточное четкое разделение. С одной стороны — члены американской разведки, а также демократы и республиканцы в конгрессе США, обеспокоенные методами, которыми русские стремятся поставить под вопрос нашу демократию. С другой — есть Wikileaks и русские. И новой администрации предстоит определиться со своей позицией», — сказал он.

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом вступает в полномочия после его инаугурации 20 января.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Его автором оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis, специализирующейся на расследованиях, Кристофер Стил.

В Кремле заявили, что распространение неподтвержденной порочащей информации о Трампе говорит о деградации американских политических элит.