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21:38 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом заявляет, что Трампу надо решить, на чьей он стороне

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Новой администрации США предстоит определиться, какую позицию она разделяет — России или американского разведывательного сообщества, заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

Источник: Reuters

Журналисты попросили его прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина о том, что те, кто в США занимаются фальсификацией фактов — хуже, чем проститутки.

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В ответ Эрнест, проводящий последний регулярный брифинг, сказал, что члены разведывательного сообщества США «не в первый раз говорят некомфортные вещи по поводу России».

«Здесь существует достаточное четкое разделение. С одной стороны — члены американской разведки, а также демократы и республиканцы в конгрессе США, обеспокоенные методами, которыми русские стремятся поставить под вопрос нашу демократию. С другой — есть Wikileaks и русские. И новой администрации предстоит определиться со своей позицией», — сказал он.

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом вступает в полномочия после его инаугурации 20 января.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Его автором оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis, специализирующейся на расследованиях, Кристофер Стил.

В Кремле заявили, что распространение неподтвержденной порочащей информации о Трампе говорит о деградации американских политических элит.

Комментарии
1
Алла Кудлаева
Давайте подумаем. Американский истеблишмент, СМИ, и даже разведка - все они делали и делают все возможное и невозможное, чтобы дискредитировать Трампа. А Россия сделала все возможное, чтобы помочь ему выиграть выборы, и была единственным из ведущих государств мира, которое открыто поддерживало Дональда всю предвыборную кампанию. Ну так и кому же Трампу после всего этого симпатизировать? ;)
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