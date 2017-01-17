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22:06 (мск), источник: РИА Новости

Политические партии Британии критически оценили речь Мэй о «жестком» Brexit

ЛОНДОН, 17 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Представители британских политических партий по-разному и преимущественно критически оценили речь премьера-консерватора Терезы Мэй о целях, которых добивается Британия при выходе из Евросоюза.

Источник: РИА Новости

Мэй во вторник выступила с большой речью про Brexit, в которой объявила, что страна покинет не только ЕС, но и общий европейский рынок и Таможенный союз ЕС. Премьер заявила, что итоговый документ об условиях выхода Великобритании из ЕС, который будет принят по итогам переговоров с Евросоюзом, должен будет получить одобрение обеих палат британского парламента. Правительство планирует официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта. Переговоры продлятся от полутора до двух лет.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин считает, что предложения Мэй несут угрозу уровню жизни британцев, а также повышают угрозу безработицы.

«Мэй ясно дала понять, что она намерена использовать Brexit, чтобы сделать из Британии второсортный налоговый рай в Европе. Она видит это как угрозу на переговорах с 27 странами ЕС, но на самом деле это угроза для британцев — для их рабочих мест, сферы услуг, уровня жизни… Она должна выступить в парламенте, где парламентарии смогут задать ей вопросы. Она говорит о Brexit и суверенитете парламента, но она решительно настроена избежать тщательного обсуждения ее планов», — говорится в заявлении Корбина.

Премьер заявляла, что парламент получит возможность провести дебаты и голосование по финальному соглашению о Brexit. Позже официальный представитель Мэй уточнила, что результаты голосования в парламенте будут иметь юридически обязывающий характер, но затем добавила, что «Британия все равно выйдет из ЕС». Представитель премьера при этом не уточнила, как согласуются оба ее высказывания.

Глава Партии Уэльса — региональной партии валлийских националистов — Лианн Вуд заявила, что программа Мэй является экономическим и социальным вандализмом.

«Многие в Уэльсе говорят, что регион поставлен перед фактом оглашения составленного в Лондоне плана выхода из ЕС. Экономика Уэльса — наиболее зависимая от экспорта в ЕС часть британской экономики, наша промышленность ориентирована на этот рынок», — заявила Вуд журналистам.

Серьезным риском для будущего страны назвала предложения Мэй сопредседатель Партии «зеленых» Каролайн Лукас.

«Мэй сегодня подтвердила, что она намерена сыграть в рулетку на будущее нашей страны. Ее план по выходу с единого рынка ЕС и заключению двусторонних торговых соглашений — чрезвычайно рискованный. Премьер превратила результаты референдума с небольшой разницей в результатах в мандат на проведение экстремально жесткого Brexit, который нанесет нашей экономике ущерб», — отмечается в заявлении Лукас.

Она также усомнилась в разумности предложения Мэй по снижению корпоративного налога после выхода Соединенного Королевства из ЕС, заявив, как и Корбин, что это приведет к созданию «офшора на краю Европы». Также Лукас заявила, что Партия «зеленых» продолжит настаивать на сохранении свободы перемещения граждан и сохранения тесных связей с Евросоюзом.

Лишь лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) Пол Наттол приветствовал программу Мэй, найдя, впрочем, в ней некоторые недостатки.

«Часть этих предложений звучит как выступление на партийной конференции UKIP, а премьер сейчас реализует то, о чем мы говорим много и много лет. За ее усилия я бы поставил ей сем баллов из десяти. Но меня беспокоит то, что мы получаем медленный Brexit, ведь она говорит о переходных мерах и переходном периоде, который начнется после апреля 2019 года. Она не назвала конечного срока этого периода. Я предлагаю премьеру: давайте завершим все до следующих парламентских выборов в 2020 году», — отмечается в заявлении Наттолла.

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Он приветствовал предложение Мэй о выходе Британии из таможенного союза ЕС, отказаться от доступа на единый свободный рынок Евросоюза и о «прекращении массовой миграции».

«Но тем не менее, ключевыми вопросами остаются выход из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека и возврат контроля над нашими рыбопромысловыми районами… В качестве главы МВД Мэй всегда делала жесткие заявления, но не выполняла их. Я призываю ее изменить политические привычки и в этот раз действительно добиться всего», — заявил Наттолл.

Мэй рассчитывает, что параллельно с обсуждением условий выхода будет подготовлен план для выстраивания будущих отношений Британии и ЕС, который потом будет реализовываться поэтапно. Таким образом, непосредственный процесс Brexit может продлиться несколько лет после завершения переговоров.

Нет единой позиции по предложениям Мэй у «родной» для премьера Консервативной партии. После выступления лидера мнения консерваторов разделились: кто-то заявил, что изложенные в речи идеи ошибочны, кто-то, к примеру глава МИД Борис Джонсон, заявил, что план «выгоден обеим сторонам», и Британия не покидает Европу. Предстоящие дебаты в парламенте вполне могут вызвать раскол в партии, которая после триумфальных выборов в 2015 году получила полный контроль над палатой общин.

Комментарии
1
марат
Слово не воробей
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