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22:23 (мск), источник: РИА Новости

Тиллерсон объяснил Маккейну свои отношения с Россией

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон объяснил свои отношения с Россией и, в частности, с ее президентом Владимиром Путиным, заявил во вторник сенатор Джон Маккейн.

Источник: AP 2016

Представленная избранным президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря кандидатура Тиллерсона должна получить одобрение в сенате США.

«У меня вчера была с ним (Тиллерсоном) еще одна беседа, в ходе которой, мне кажется, он лучше объяснил мне свои отношения с Владимиром Путиным», — заявил Маккейн в эфире телеканала CNN.

При этом он пока не решил, поддержит ли Тиллерсона при голосовании по его кандидатуре в сенате — из-за имеющихся опасений из-за его отношений с Россией. Маккейн напомнил, что Тиллерсон был награжден российским орденом Дружбы.

Председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Коркер 12 января заявил, что ожидает, что палата утвердит экс-главу нефтяной гиганта ExxonMobil Тиллерсона на посту госсекретаря.

Ранее американские политики и СМИ выражали опасения в связи со связями Тиллерсона с Россией: в конце 90-х он отвечал за проекты ExxonMobil в РФ, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с «Роснефтью», неоднократно проводил переговоры с Путиным, а в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы. На посту главы ExxonMobil он высказывался против антироссийских санкций — из-за них американская компания была вынуждена приостановить проект с «Роснефтью».

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