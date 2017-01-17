Тиллерсон объяснил Маккейну свои отношения с Россией

Представленная избранным президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря кандидатура Тиллерсона должна получить одобрение в сенате США.
«У меня вчера была с ним (Тиллерсоном) еще одна беседа, в ходе которой, мне кажется, он лучше объяснил мне свои отношения с Владимиром Путиным», — заявил Маккейн в эфире телеканала CNN.
При этом он пока не решил, поддержит ли Тиллерсона при голосовании по его кандидатуре в сенате — из-за имеющихся опасений из-за его отношений с Россией. Маккейн напомнил, что Тиллерсон был награжден российским орденом Дружбы.
Председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Коркер 12 января заявил, что ожидает, что палата утвердит экс-главу нефтяной гиганта ExxonMobil Тиллерсона на посту госсекретаря.
Ранее американские политики и СМИ выражали опасения в связи со связями Тиллерсона с Россией: в конце 90-х он отвечал за проекты ExxonMobil в РФ, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с «Роснефтью», неоднократно проводил переговоры с Путиным, а в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы. На посту главы ExxonMobil он высказывался против антироссийских санкций — из-за них американская компания была вынуждена приостановить проект с «Роснефтью».