Тиллерсон объяснил Маккейну свои отношения с Россией

Представленная избранным президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря кандидатура Тиллерсона должна получить одобрение в сенате США.

«У меня вчера была с ним (Тиллерсоном) еще одна беседа, в ходе которой, мне кажется, он лучше объяснил мне свои отношения с Владимиром Путиным», — заявил Маккейн в эфире телеканала CNN.

При этом он пока не решил, поддержит ли Тиллерсона при голосовании по его кандидатуре в сенате — из-за имеющихся опасений из-за его отношений с Россией. Маккейн напомнил, что Тиллерсон был награжден российским орденом Дружбы.

Председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Коркер 12 января заявил, что ожидает, что палата утвердит экс-главу нефтяной гиганта ExxonMobil Тиллерсона на посту госсекретаря.