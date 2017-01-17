Савченко предложила «cдать» Крым, чтобы вернуть Донбасс

По ее мнению, «сколько бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки» депутаты Рады, от Крыма «на определенное время» придется отказаться.

«Крым — это очередное Приднестровье. Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они (власти Украины — ред.) оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу — это военный путь. Это не две недели и не два месяца, но это война», — считает Савченко.

«Оптимальным вариантом» мирного решения вопроса Савченко считает договоренность по Крыму и Донбассу между Россией и Западом. По ее мнению, Украина в этих переговорах участвовать не будет, поскольку политически «несамостоятельна».