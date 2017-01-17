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17 января, источник: РИА Новости

Савченко предложила «cдать» Крым, чтобы вернуть Донбасс

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутат Рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что киевские власти смогут вернуть Донбасс путем «сдачи» Крыма России.

Источник: РИА Новости

По ее мнению, «сколько бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки» депутаты Рады, от Крыма «на определенное время» придется отказаться.

«Крым — это очередное Приднестровье. Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они (власти Украины — ред.) оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу — это военный путь. Это не две недели и не два месяца, но это война», — считает Савченко.

«Оптимальным вариантом» мирного решения вопроса Савченко считает договоренность по Крыму и Донбассу между Россией и Западом. По ее мнению, Украина в этих переговорах участвовать не будет, поскольку политически «несамостоятельна».

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. По его итогам 96,77% жителей республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией. Референдум состоялся по решению крымских властей после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Власти Украины по-прежнему считают Крым своей территорией, но временно оккупированной. Москва неоднократно заявляла, что референдум в Крыму прошел демократическим путем, в полном соответствии с международным правом.

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