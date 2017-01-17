США ввели санкции против президента Республики Сербской
ВАШИНГТОН, 17 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Минфин США объявил о введении санкций против президента Республики Сербской (РС, входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорада Додика.
ВАШИНГТОН, 17 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Минфин США объявил о введении санкций против президента Республики Сербской (РС, входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорада Додика.
По мнению ведомства, его деятельность представляет значительную угрозу для суверенитета и территориальной целостности Боснии и Герцеговины.
Ранее Милорад Додик сообщил о том, что он ожидает введения санкций против себя со стороны США.