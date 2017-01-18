Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу

Об этом сообщил в понедельник Белый дом.
Изначально американский военнослужащий Мэннинг был приговорен к 35 годам тюремного заключения. После проведения суда над ним Мэннинг заявил о намерении сменить пол и с разрешения властей приступил к проведению соответствующих процедур. Он также сменил имя на Челси Мэннинг.
11 ноября организация WikiLeaks призвала президента США до истечения его президентских полномочий помиловать Брэдли Мэннинга и бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.
В январе основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что взамен на помилование американского военнослужащего согласится на экстрадицию в США.
Пять лет Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Основатель WikiLeaks заявляет, что эти обвинения ложные и политически мотивированные. Он также заявлял, что Швеция готова депортировать его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь.