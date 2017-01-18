Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу

Об этом сообщил в понедельник Белый дом.

Изначально американский военнослужащий Мэннинг был приговорен к 35 годам тюремного заключения. После проведения суда над ним Мэннинг заявил о намерении сменить пол и с разрешения властей приступил к проведению соответствующих процедур. Он также сменил имя на Челси Мэннинг.

11 ноября организация WikiLeaks призвала президента США до истечения его президентских полномочий помиловать Брэдли Мэннинга и бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.